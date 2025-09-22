СПЦ И ВЕРНИЦИ СЛАВЕ СВЕТЕ ЈОАКИМА И АНУ И СВЕТОГ СЕВЕРИЈАНА Данас је добро даривати неког ко има мање од нас
Српска православна црква и верници данас славе Свете праведне богородитеље Јоакима и Ану, као и Светог мученика Северијана.
Свети Јоаким и Ана
Дан после Мале Госпојине, православна црква посветила је Јоакиму и Ани из Назарета, родитељима Пресвете Богородице. Иако празник није обележен црвеним словом, у народу су ови светитељи поштовани.
Праведни Јоаким био је из племена Јудина, потомак цара Давида, Ана из племена Левијева. Живели су 50 година у браку, али без деце, па су, по тадашњем схватању и веровању, сматрани великим грешницима.
Ипак, нису губили наду и веру, већ су се даноноћно молили за Божије чудо и дар. Господ им испуни жељу па су добили кћер, св. Деву Марију, најузвишенију од свих родова људских.
Када је Марија родила Христа, Јоаким и Ана постали су богооци, тј. богопрародитељи.
Јоаким се упокојио по предању у 80. години живота, а Ана се преселила у Јерусалим, где је проживела још две године и упокојила се у 79. години.
Овај дан, омиљен у нашем народу, има више имена. Зову га Јаћимана, Јаћимовдан или Ћимијана, од народних имена Аћим и Ана.
Неке српске фамилије славе га као крсну славу, а друге као заветни дан.
У спомен на свете старце, данас би требало даривати некога ко има мање од нас, скромно и без гордости, сматрајући онога коме се даје милостиња бољим од себе.
Свети мученик Северијан
Био је племић севастијски. У време мучења 40 мученика у Севастији, он је обилазио оне мученике у тамници и храбрио их и служио им. По њиховој славној смрти и он је био ухваћен, бијен и мучен за Христа, и најзад обешен о дрво са једним тешким каменом о врату а другим о нози.
Благодарећи Богу на свему он је предао дух свој у време цара Ликинија 320. године.