СПРЕМИТЕ КИШОБРАНЕ После магловитог јутра – облачно и кишовито у већем делу Србије
БЕОГРАД: Данас ће након магловитог јутра у појединим деловима Србије током дана бити умерено и потпуно облачно време, на југу и југозападу местимично са слабом кишом, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода. Дуваће слаб до умерен јужни ветар, на северу слаб северни.
Најнижа температура биће од 3 до 9 степени, а највиша дневна од 11 до 16 стпени Целзијуса. Током вечери и ноћи киша се очекује и у осталим пределима Србије, осим на северу Војводине где ће се задржати суво време.
У Београду је ујутру у нижим деловима града могућа краткотрајна магла. Током дана биће умерено и потпуно облачно уз слаб променљив ветар. Најнижа температура очекује се од 3 до 6 степени, а највиша дневна око 14. Током вечери и ноћи биће облачно време са кишом.
У понедељак се очекује облачно време са кишом, осим на северу Војводине где ће се задржати суво време. Престанак падавина уследиће увече и током ноћи.
У уторак се очекује постепено разведравање, а од среде јутра ће бити хладна, понегде са слабим приземним мразем, док ће током дана бити суво са сунчаним периодима.