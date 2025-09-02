СРБИЈА ДОБИЛА ДВА ЛОТО МИЛИОНЕРА Ово су извучени бројеви 69. кола
02.09.2025. 20:29 20:34
Према најновијем извештају Државне лутрије Србије, у 69. колу игре на срећу лото седмица у износу од 450.000 евра није пронашла добитника.
Лото извлачење
У главном извлачењу извучени су бројеви: 1, 39, 33, 2, 26, 8, 14.
Добитна комбинација гласила је: 1, 2, 8, 14, 26, 33, 39.
У овом колу чак двојица играча погодила су шестицу и освојила по 1.479.803 динара.
Лото плус
Лото плус седмица, која је износила 610.000 евра, такође није извучена.
Бројеви су били: 14, 32, 36, 2, 37, 33, 15.
Добитна комбинација: 2, 14, 15, 32, 33, 36, 37.
Џокер игра
У 69. колу за џокер је било у игри 240.000 евра, а комбинација је гласила: 7 2 1 5 1 0.
Ни овога пута није било „џокер“ добитника.