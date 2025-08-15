clear sky
ШЕСТ ШЕСТИЦА, СЕДМИЦА ИЗМИЧЕ Ово су вечерас извучени Лото бројеви ДОБИТНИЦИ ИНКАСИРАЛИ ОВОЛИКО

15.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo.rs
Коментари (0)
Фото: Tanjug/jutjub/printskrin

Извучени Лото бројеви вечерас у 64. колу 15. августа 2025. године.

Према најновијем извештају Државне лутрије Србије, у 64. колу игре на срећу Лото седмица износила је 35.000.000 динара. Добитника није било, а комбинација која је извучена гласи: 1, 19, 34, 27, 3, 17 и 24, док је шест играча освојило “шестицу” која је вредела 539.900 динара.

Што се тиче извлачења Лото плус седмице у вредности од 500.000 евра, није било добитника. Извучени су следећи лото бројеви: 10, 13, 32, 33, 16, 31 и 39.

Џокер игра у 65. колу играла се за 180.000 евра и није било срећних добитника. Извучени су бројеви: 1, 4, 7, 6, 5 и 5. Више среће желимо вам у наредном колу које је на програму у петак 15. августа.

(Mondo.rs)

