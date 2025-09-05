overcast clouds
30°C
05.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРБИЈА ВРАТИЛА У ОТАЏБИНУ БЛАГО ДИНАСТИЈЕ ОБРЕНОВИЋ За 28.000 евра откупљен сребрни свећњак са богињом Ником

05.09.2025. 15:57 16:13
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
династија
Фото: Танјуг/ Министарство културе

Министарство културе откупило је данас на онлајн аукцији немачке куће „Schloss Ahlden” сребрни свећњак са двора династије Обреновић за Историјски музеј Србије, саопштили су из Министарства културе.

Свећњак је откупљен за постигнутих 28.000 евра аукцијске цене.

Срећан сам што је Министарство културе данас код аукцијске куће Schloss Ahlden из Немачке откупило сребрни свећњак са двора Обреновића. Реч је о до сада највећем предмету од сребра који је припадао српском дворском мобилијару. Настављамо да прикупљамо и откупљујемо српско културно благо расуто по свету и да га враћамо у Отаџбину. У овом свећњаку, који након деценија лутања по свету враћамо кући, има много симболике и зато ме негов откуп чини посебно поносним, поручио је министар културе Никола Селаковић. 

svećnjak
Фото: Танјуг/ Министарство културе

Драгоцени комад и тренутно најкрупнији сребрни предмет из 19. века везан за династичку заоставштину Обреновића, свећњак са пет крака начињен је у ампир стилу у Бечу 1817. године од сребра финоће 13 лота и дело је златара Антона Кола. Скулптура богиње победе Нике, свећњак је висине 78 цм и тежине осам килограма и садржи државни грб Србије. 

Настојећи да се у земљу врате покретна културна добра од великог културног, историјског и националног значаја расута по свету, Министарство културе је у последњих годину дана на аукцијама, између осталог, откупило урамљену фотографију краљице Наталије Обреновић, две српске рукописне књиге (Српски октоих и Житије Варлама и Јоасафа),писма Милеве и Алберта Ајнштајна, штап са биноклом у дршци на коме је истакнут грб породице Обреновић и династички мото и слику Портрет девојчице са књигом у фотељи из 1884. године Уроша Предића.

династија обреновић аукција свеће
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРЕДИВНО УМЕТНИЧКО ДЕЛО УРОША ПРЕДИЋА ВРАЋА СЕ У СРБИЈУ! Откупљен „Портрет девојчице са књигом у фотељи“
Instagram Nikola Selakovic

ПРЕДИВНО УМЕТНИЧКО ДЕЛО УРОША ПРЕДИЋА ВРАЋА СЕ У СРБИЈУ! Откупљен „Портрет девојчице са књигом у фотељи“

28.04.2025. 19:56 20:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРБИЈА ДОШЛА У ПОСЕД ВРЕДНЕ ИСТОРИЈСКЕ ГРАЂЕ Селаковић: Откупљена писма која су разменили Милева Марић и Алберт Ајнштајн
selakovic

СРБИЈА ДОШЛА У ПОСЕД ВРЕДНЕ ИСТОРИЈСКЕ ГРАЂЕ Селаковић: Откупљена писма која су разменили Милева Марић и Алберт Ајнштајн

13.12.2024. 10:33 10:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕСТАЛИ СА УЛИЦА, ОЖИВЕЛИ У КОЛЕКЦИЈАМА Јавни телефони откупљују се и за 700 евра

НЕСТАЛИ СА УЛИЦА, ОЖИВЕЛИ У КОЛЕКЦИЈАМА Јавни телефони откупљују се и за 700 евра

28.05.2025. 15:47 15:58
Волим
0
Коментар
0
Сачувај