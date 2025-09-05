СРБИЈА ВРАТИЛА У ОТАЏБИНУ БЛАГО ДИНАСТИЈЕ ОБРЕНОВИЋ За 28.000 евра откупљен сребрни свећњак са богињом Ником
Министарство културе откупило је данас на онлајн аукцији немачке куће „Schloss Ahlden” сребрни свећњак са двора династије Обреновић за Историјски музеј Србије, саопштили су из Министарства културе.
Свећњак је откупљен за постигнутих 28.000 евра аукцијске цене.
„Срећан сам што је Министарство културе данас код аукцијске куће Schloss Ahlden из Немачке откупило сребрни свећњак са двора Обреновића. Реч је о до сада највећем предмету од сребра који је припадао српском дворском мобилијару. Настављамо да прикупљамо и откупљујемо српско културно благо расуто по свету и да га враћамо у Отаџбину. У овом свећњаку, који након деценија лутања по свету враћамо кући, има много симболике и зато ме негов откуп чини посебно поносним”, поручио је министар културе Никола Селаковић.
Драгоцени комад и тренутно најкрупнији сребрни предмет из 19. века везан за династичку заоставштину Обреновића, свећњак са пет крака начињен је у ампир стилу у Бечу 1817. године од сребра финоће 13 лота и дело је златара Антона Кола. Скулптура богиње победе Нике, свећњак је висине 78 цм и тежине осам килограма и садржи државни грб Србије.
Настојећи да се у земљу врате покретна културна добра од великог културног, историјског и националног значаја расута по свету, Министарство културе је у последњих годину дана на аукцијама, између осталог, откупило урамљену фотографију краљице Наталије Обреновић, две српске рукописне књиге („Српски октоих” и „Житије Варлама и Јоасафа”),писма Милеве и Алберта Ајнштајна, штап са биноклом у дршци на коме је истакнут грб породице Обреновић и династички мото и слику „Портрет девојчице са књигом у фотељи” из 1884. године Уроша Предића.