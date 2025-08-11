У СРБИЈИ РАСТЕ БРОЈ НАПАДА ВЛАСНИЧКИХ ПАСА Ко сноси одговорност и колике су казне
Од почетка године забележено је више случајева напада паса на људе.
Два шарпланинца су недавно насмрт изуједала 79-годишњу жену у Бачкој Паланци. Власник је ухапшен, због тешког кривичног дела против опште сигурности.
Несрећа се догодила када је, како се сумња, жена ушла у комшијино двориште, а два пса шарпланинца, изуједала су је и нанела повреде од којих је преминула.
Дресер паса Обрад Ђокић каже да шарпланинци имају угриз који може да сломи кост, а ако дође до уједа у близини вене, постоји могућност од крварења.
"Шарпланинац има до 130 килограма угриз, он коску сломи. Жена је ушла у двориште, био је и знак да не сме да се улази, али кад знате да имате тако опасне псе, одличне чуваре, ви морате да закључате то или преко дана да ти пси буду затворени", наводи дресер Ђокић.
Из Управе за ветерину кажу да постоји централна база у којој се налазе сви вакцинисани и микрочиповани пси, али да нема прецизног регистра "опасних паса".
"Управа за ветерину не води систематизоване податке о броју озледа на годишњем нивоу, ветеринарски инспектор излази по пријави. Скоро деведесет посто повреда у ствари наносе напуштени пси, а ретко власнички пси“, напоменула је Ивана Лазић из Управе за ветерину.
У Београду 151 прекршај од почетка године
По закону, власници псе морају да изводе на повоцу, а опасни пси поред повоца морају имати и корпу на њушци. Због непоштовања тог прописа комунална полиција у Београду ове године издала је 151 прекршајни налог, од тога, осам власницима опасних паса.
Власници су дужни и да са собом носе потврду као доказ да су и они и пас прошли обуку уз проверу социјализације пса.
"Од пса који има кило и од пса који има сто кила, можете да направите звер. Неки психолошки преглед самих власника не би био лош да се уради, и да се види какав је профил тих људи, а с друге стране да се процени какав је профил пса“, каже ветеринар Владан Терзин.
Дресер паса је рекао да се пас бори за своју територију, па постоји велики број власничких паса који су своје власнике изуједали у кући, јер је преузео примат у чопору.
Потребно пооштравање казни
Ветеринари кажу да је највећа одговорност на власницима.
"Многи власници паса не желе да своје псе чипују, из разних разлога, не желе да им дају вакцине против беснила опет из разних разлога. Сигурно да би ту контролу требало суштински пооштрити и једноставно покушати да се види где се налазе ти пси, над којим ми у суштини немамо контролу", објаснио је Терзин.
За власнике паса који уједу или повреде неког - казна је од једне до осам година затвора. Ипак, пракса показује да најчешће добијају само прекршајне пријаве.