СРЦЕ ОД ХРАБРОСТИ Маша се бори против болести које би већину сломиле САДА ЈОЈ ЈЕ ПОТРЕБНА НАША ПОМОЋ
Да малени хероји од самог рођења воде највеће борбе, показује и малена Маша Ружичић, која је на свет дошла прерано, у 26. недељи трудноће, са само 920 грама.
Њено мало срце од првог дана куца у ритму борбе и док су лекари бринули хоће ли уопште преживети, она је показала да је прави мали борац.
Превремени порођај донео је и бројне последице. Маша се суочава са тешким дијагнозама хидроцефалус, аблација ретине, ретинопатија, последице можданог крварења четвртог степена и епилепсија.
Све то за једно дете звучи неподношљиво, али Маша нас свакога дана учи да границе не постоје. Упркос изузетно слабом виду, она је постигла оно чему се многи нису надали.
– Сама се окреће са леђа на стомак, успева да се постави у четвороножни положај и да се поседа уз нашу помоћ. То су огромни кораци за њу и доказ да Машина снага и жеља да напредује немају граница. Ако је успела у томе, онда постоји нада да ће уз праву помоћ успети и у највећој борби да стимулише свој вид и извуче максимум како би једног дана могла да буде самостална – каже за РИНУ њен отац Јанко.
Зато је овом малом хероју сада најважније пружити помоћ. Потребно је обезбедити средства за рад са тифлологом и интензивну стимулацију вида, јер управо вид отвара врата ка учењу, развоју и самосталном животу.
Поред тога, потребне су јој и физикалне терапије, као и третмани са логопедом и дефектологом, како би могла да прави нове кораке, научи да говори, да се изражава и да једног дана води што квалитетнији живот.
Све ово захтева много труда, времена и огромна средства.
– Ми као породица то сами не можемо да изнесемо и зато молимо све хумане људе да помогну. Свака донација, ма колико мала, за Машу значи нови напредак, нову победу, нови осмех. Заједно можемо да учинимо да наша мала хероина победи све препреке и да њен живот буде испуњен светлом, игром и радости – додаје.