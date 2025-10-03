СРПСКА ЦРКВА ДАНАС СЛАВИ СВЕТОГ ЈЕВСТАТИЈА Заштитник ловаца, природе и породице
Српска православна црква данас слави Светог Јевстатија Плакиду, познатог као заштитника ловаца и природе.
Овај дан није само верски празник, већ и прилика да се присетимо древних обичаја и веровања који се преносе с колена на колено, нарочито у ловачким крајевима Србије.
Ко је био Свети Јевстатије?
Свети Јевстатије, рођен под именом Плакида, био је римски војсковођа у време царева Тита и Трајана. Његов живот био је испуњен изазовима и невероватним догађајима, који су кулминирали његовим мучеништвом због вере у Христа. По крштењу је добио име Јевстатије, а његова породица – жена Теопистија и синови Агапије и Теопист – такође су постали хришћани и заједно са њим претрпели тешке муке.
Његова храброст и истрајност оставили су дубок траг у народу, па га и данас многи сматрају заштитником лова и онима који се баве природом и животињама.
Веровања и обичаји
Према народном предању, на дан Светог Јевстатија ваља изаћи у природу, у лов или барем у шуму и ливаде, јер се верује да ће оне који то учине пратити посебна "ловачка срећа". Ловци сматрају да је овај дан идеалан да се започне нова сезона лова, уз молитву за заштиту и успех.
Чишћење оружја и опреме
Многи ловци на овај дан ритуално чисте своја оружја и опрему, симболично се припремајући за нову сезону лова. Ово није само физичко чишћење, већ и духовно - припрема за борбу са изазовима у природи и тежину лова.
Молитве за безбедност и плодност
На Светог Јевстатија обично се упућују молитве за сигурност у лову, као и за плодност ловишта. У неким крајевима постоји обичај да се на овај дан освештава ловачка опрема и да се моли за заштиту од незгода и несрећа у шуми.
Зашто је Свети Јевстатије важан за Србе?
Свети Јевстатије је кроз векове постао симбол храбрости, истрајности и правде. Као војсковођа који је за веру претрпео велике муке, представља пример вере и оданости Богу. Његова веза са ловом и природом додатно га чини посебним заштитником оних који зависе од природних ресурса и чије су судбине везане за животиње и шуме.
Како се обележава овај дан?
У многим ловачким удружењима широм Србије, Свети Јевстатије се прославља свечано - одржавају се литургије, ловачки обреди, а после црквених служби често и заједнички оброци и дружења. Верује се да овакви обичаји јачају заједништво, али и повезаност са природом и духовним вредностима које овај светац симболизује.