СРПСКИ СПАСИОЦИ У АКЦИЈИ Одушевићете се када видите шта су извукли из бунара дубоког 10 метара (ВИДЕО)
30.08.2025. 11:44 11:48
Бити ватрогасац значи бити спреман да помогнеш у свакој ситуацији, а то су још једном показали припадници Ватрогасно-спасилачке јединице у Шарбановцу код Бора.
Јуче су у једном домаћинству спасили козу из бунара који је дубок више од 10 метара.
На снимку, који је објавило Министарство унутрашњих послова на свом званичном Инстаграму, може се видети цео поступак спашавања животиње, од момента када ватрогасац улази у бунар до тренутка када је извлачи на сигурно.
(Alo.rs)