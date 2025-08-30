broken clouds
СРПСКИ СПАСИОЦИ У АКЦИЈИ Одушевићете се када видите шта су извукли из бунара дубоког 10 метара (ВИДЕО)

30.08.2025. 11:44 11:48
Пише:
Дневник
Извор:
Alo.rs
Фото: Screenshot / Instagram / mupsrbije

Бити ватрогасац значи бити спреман да помогнеш у свакој ситуацији, а то су још једном показали припадници Ватрогасно-спасилачке јединице у Шарбановцу код Бора.

Јуче су у једном домаћинству спасили козу из бунара који је дубок више од 10 метара.

Фото: Screenshot / Instagram / mupsrbije

На снимку, који је објавило Министарство унутрашњих послова на свом званичном Инстаграму, може се видети цео поступак спашавања животиње, од момента када ватрогасац улази у бунар до тренутка када је извлачи на сигурно.

(Alo.rs)

