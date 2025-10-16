ВУЈАДИН САВИЋ УЦЕЊИВАН ЈОШ ОД АВГУСТА? Нове информације стижу свакодневно ТРАНСРОДНА ОСОБА ЛУКСУЗНО ЖИВЕЛА
БЕОГРАД: Припадници надлежних органа ухапсили су трансродну особу А.К. (подаци познати полицији) због сумње да је уцењивала бившег фудбалера Вујадина Савића, захтевајући новац да не би објавила експлицитне фотографије и снимке.
Савић је дао исказ пред истражитељима, док је А.К. одређено задржавање од 30 дана због опасности да би боравком на слободи могла утицати на манипулацију доказима.
О случају су у емисији „Пулс Србије“ говорили Божа Спасић, бивши припадник службе државне безбедности, новинарка Курира Љиљана Станишић и психолог Жељко Машовић.
Новинарка Станишић је објаснила да је случај комплексан и да се нове информације појављују готово свакодневно. Истакла је да су прве информације о инциденту објављене још у августу, али да се сада допуњују и обрађују детаљније, уз нагласак на одговорно извештавање и поштовање приватности породица.
„Нема никаквог снимка у јавности, а уколико постоји, поседује га само особа која га је направила“, рекла је Станишић и апеловала да се води рачуна о начину извештавања јер су укључене породице.
Новинарка је додала и да А.К. није била јавно позната, али је на друштвеним мрежама приказивала луксузан начин живота и често материјалне вредности које је добијала од партнера и пријатеља.
Божа Спасић је истакао да овакве ситуације указују на озбиљан друштвени проблем, називајући их примером осветничке порнографије и упозорио на опасности које из таквих случајева произилазе.
„У пракси смо имали сличне ситуације где особе из партнерства поседују компромитујуће материјале и користе их за уцењивање. Такве афере укључују различите друштвене слојеве, па чак и политички естаблишмент“, навео је Спасић.
Психолог Жељко Машовић оценио је да је поступак пријављивања уцењивања надлежним органима био исправан и подсетио на психолошке аспекте сексуалних патологија и фетиша које се у оваквим случајевима могу појавити.
Важно је разумети развој психосексуалних образаца и како одређена искуства могу утицати на понашање. Пријављивање је једини исправан начин да се заштите жртве и спрече даља дела – додао је Машовић.
Дневник/ Kurir.rs