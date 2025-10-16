clear sky
ЕВО КАКО ДО 300.000 ДИНАРА ОД ДРЖАВЕ Нови програм подршке у 2025.

16.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Фото: pixabay.com/Dnevnik

Министарство привреде Републике Србије наставља подршку очувању и развоју старих и уметничких заната и послова домаће радиности.

Након великог интересовања у 2024. години, Програм подршке ће бити реализован и у 2025., пружајући занатлијама и носиоцима сертификата прилику да унапреде своје пословање, учине га видљивијим на тржишту и постану конкурентнији.

За спровођење Програма у 2025. години издвојено је 20 милиона динара, а бесповратна средства могу износити од 80.000 до 300.000 динара по пријави.

Средства су намењена за набавку нове производне опреме за професионалну употребу и набавку репроматеријала.

Рок за пријаву је 24. октобар 2025. године

Сви заинтересовани занатлије и носиоци сертификата могу да преузму јавни позив, образац пријаве и упутство за подношење пријаве.

Извор: Телеграф
 

Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
