ЕВО КАКО ДО 300.000 ДИНАРА ОД ДРЖАВЕ Нови програм подршке у 2025.
Министарство привреде Републике Србије наставља подршку очувању и развоју старих и уметничких заната и послова домаће радиности.
Након великог интересовања у 2024. години, Програм подршке ће бити реализован и у 2025., пружајући занатлијама и носиоцима сертификата прилику да унапреде своје пословање, учине га видљивијим на тржишту и постану конкурентнији.
За спровођење Програма у 2025. години издвојено је 20 милиона динара, а бесповратна средства могу износити од 80.000 до 300.000 динара по пријави.
Средства су намењена за набавку нове производне опреме за професионалну употребу и набавку репроматеријала.
Рок за пријаву је 24. октобар 2025. године
Сви заинтересовани занатлије и носиоци сертификата могу да преузму јавни позив, образац пријаве и упутство за подношење пријаве.
Извор: Телеграф