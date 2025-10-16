clear sky
ПОРАЖАВАЈУЋА СТАТИСТИКА: ТЕК СВАКА 20. ЖРТВА СИЛОВАЊА ЗАТРАЖИ ПОМОЋ Обука неопходна и стручњацима како би жене вратиле веру у систем заштите

16.10.2025. 13:48 13:55
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
насиље
Фото: приватна архива

Пројекат „Интегрисани одговор на насиље над женама у Војводини” усмерен је на развој друштвеног и институционалног окружења које ће допринети нултој толеранцији и искорењавању насиља над женама у Србији.

Као једна од пројектних активности одржана је акредитована обука „Поступање професионалаца/ки у раду са женама жртвама сексуалног и других специфичних облика насиља”, под координацијом Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

– Циљ је да се унапреде знања и разумевања стручњака, у циљу пружања ефикаснијих услуга заштите жена жртава специфичних облика родно заснованог насиља. Oбуци је присуствовало 26 учесника из три општине, односно из Шида, Бачке Паланке и Новог Сада – поручила је организаторка обуке Весна Цвјетановић.

Психолошкиња Татјана Стојшић Петковић била је један од едукатора, а за „Дневник” каже да је међу учесницима било и младих, што је охрабрујуће.

– Задовољство је видети младе људе који желе да уче о особеностима рада са женама жртвама специфичних облика насиља. Било је и људи са богатим радним искуством, који ипак увиђају да су промене неопходне, како би се родно засновано насиље смањило, али и како би се већи број жртава обраћао за подршку и помоћ систему. Статистика је поражавајућа и каже да тек свака 20 жена која је преживела силовање тражи помоћ, а око 30 је фемицида годишње у Србији, док свака трећа девојчица доживи неки вид насиља – рекла је Татјана Стојшић Петковић.

Следећа обука у Новом Саду 24. октобра 

Друга акредитована обука „Поступање професионалаца/ки у раду са женама из маргинализованих група са искуством насиља” биће одржана у петак, 24. Октобра, од 10 часова у просторијама Савеза за помоћ ментално недовољно развијеним особама у АП Војводини (Булевар ослобођења 6–8). Поред Новог Сада, планирани су програми обука и у општинама Нова Црња, Оџаци, Жабаљ, Ковачица, Мали Иђош, Нови Бечеј и Сечањ. Обука је бесплатна.

У оквиру пројекта, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова спроводи активности које су усмерене на унапређење превенције и заштите од насиља у породици и партнерским односима жена из рањивих група, као што су Ромкиње, жене из сеоских подручја и жене са инвалидитетом, објаснила је координаторка пројекта Наталија Ђерковић.

– Посебне активности се односе и на унапређење знања полицијских службеника, запослених у центрима за социјални рад, здравственим и образовним установама о специфичним облицима насиља као што су сексуално насиље, укључујући и силовање, прогањање и узнемиравање – поручује Ђерковићева.

Пројекат заједнички реализују агенције Уједињених нација у партнерству са Владом Републике Србије, на челу са Координационим телом за родну равноправност, а који подржава Влада Шведске. 

Поред Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, учествују и Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту, Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спорта. 

насиље над женама обука професионалци
Извор:
Дневник
Пише:
Ивана Бакмаз
Вести Друштво
