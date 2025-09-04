СТАН ДО 60 КВАДРАТА ВИШЕ НЕЋЕ МОЋИ ДА БУДЕ МЕТА ИЗВРШИТЕЉА! Влада усвојила предлог за допуну Закона о извршењу којим се штити право на дом
БЕОГРАД: Влада Србије усвојила је данас Предлог закона о допунама Закона о извршењу и обезбеђењу према којем предмет извршења не може бити некретнина до 60 квадратних метара која дужнику служи као стамбени простор у последњих пет година.
Предлог закона је усвојен, како је саопштено из Владе Србије, ради ефикасније примене заштите права на породични дом, који гарантује Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода.
У саопштењу се наводи да је предложеним изменама и допунама предвиђено и да предмет извршења ради намирења новчаног потраживања не може бити једина непокретност у искључивој својини извршног дужника која служи задовољењу његових стамбених потреба.
Поред осталог, услови су да је реч о јединој непокретности извршног дужника, да је дужина трајања пријављеног пребивалишта на адреси непокретности најмање пет година пре подношења предлога за извршење, а величина предметне непокретности ограничена је на 60 квадратних метара.
Наводи се да се тиме штити право најсиромашнијих грађана и спречава појава бескућништва и евентуалне злоупотребе права.