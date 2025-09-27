СТАРИЈИ ОБЕЛЕЖАВАЈУ РОЂЕНДАНСКЕ ПРОСЛАВЕ УЗ ПРЕФЕРАНС Милан Вучићевић напунио 90, а Миодраг Крстић 85 година
Чланови новосадског Геронотлошког клуба за одрасле и старије организовали су ревијални турнир у преферанасу и прославу два рођендана својих чланова у Клубу „Оаза“.
Милан Вучићевић прославља 90, а Миодраг Крстић 85 година и обојица су од чланова Клуба на поклон добили шоље на којима су исписани надимци и године које поносно носе.
Обојица су радили у некадашњем Нафтагасу, а иако пензионисани већ више од по три деценије, проналазе време за игру преферанса.
- По струци сам рударски инжењер. Радио сам од почетка бушења до пуштања у производњу нафте или гаса. У главном сам радио у Војводини. Био сам задужен за производњу, односно све послове око транспорта нафте и гаса – прича Вучићевић за „Дневник“.
Преферанс је један вид борбе против заборављања, јер вас тера да размишљате, памтите и препоручио бих га и млађима (Жарко Путник)
Присећа се и немилих догађаја када су радили у готово немогућим условима.
- Шездесетих година је забележено минус 32 степена што је био рекорд за тадашњу Југославију. Пуштали смо у производњу и на тој температури. Три дана и ноћи смо дежурали са све директором тадашег Нафтагаса. Константно смо се трудили да не буде проблема и да издржи систем и на томе смо успели – каже Милан. Пензионисан је 1996. године са 55 година живота. Каже да је задовољан, а да је радио доста тешке послове јер су била друга времена и друге околности од ових данас.
У Геронтолошком центру „Нови Сад” делује 19 клубова
У саставу Геронтолошког центра „Нови Сад” делује 19 Клубова. Радна јединица Клубови за старија и одрасла лица пружа дневне услуге у заједници, које су намењене лицима трећег животног доба. Реч је о лицима која бораве у својим кућама. Клубови омогућавају корисницима да се према личном избору и афинитетима укључују у активности и садржаје који се у њима организују. Циљ активности и садржаја је превенирање патолошког старења, неговање проактивне улоге старијих особа, као и подстицај њиховог волонтаризма и међусобне солидарности.
- Имам здравствених проблема, а имао сам и висок притисак, што сам регулисао лековима. Пре пола године сам пао у кому и лекари су ме спасили. Имао сам тромб у глави. Све сам то пребродио и сада сам уз помоћ лекова добро. Мало заборављам, али врло радо играм преферанс – каже Милан, којег је обрадовао поклон али и дружење поводом његовог и рођендана његовог колеге Миодрага који је такође радио у Нафтагасу.
- Бавио сам се пословима који су у вези са заштитом цевовода од корозије. Када су хтели да ме стрпају у канцеларију, побегао сам у други део. Више сам волео да будем на терену. Рођен сам 1940. године, а у 55 години живота сам отишао у пензију – каже Миодраг и у шали вели да ће још мало да надокнади године у пензији, како би их имао више од оних проведених на послу. У домаћинству где живи са сином и његовом породицом постоји и велика радионица коју наш саговорник, како каже, посећује, те му никада није тешко, нити досадно.
Најстарији играч преферанса је Станко Милханс који је са 97 година редован на турнирима ове друштвене игре
Игра преферанс од своје 19 године и не представља му потешкоће, већ му прија, како дружење тако и надметање у овој игри.
Жарко Путник кородинатор догађаја такмичења у преферансу, појашњава да се чланови Клуба Геронотлошког окупљају четири пута годишње како би се надметали у преферансу. Сада је повод свечан јер је реч о рођенданима, па су након турнира припремили дружење уз ручак.
- Турнир је ревијалан и чланови су из три клуба, а свако игра засебно за три стола. Играмо по стандардним правилима- казао је Путник.
Преферанс није случајно изабран, јер је како каже наш саговорник одличан је за тренинг мозга, поготово код старих.
- Недавно је био дан Алцхајмерове болести. Сваки вид деменције не погађа само пацијента већ и читаву породицу. Преферанс је један вид борбе против заборављања, јер вас он тера да размишљате, памтите и препоручио бих га и млађима – каже Путник.
Најстарији играч преферанса међу њима је и Станко Милханс који је са 97 година редован на турнирима ове друштвене игре.
С. Аничић Илић