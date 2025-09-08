СТАРТУЈЕ НОВИ КРУГ НАГРАДНЕ ИГРЕ "УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ" Овог датума почнње, а ово су сви битни детаљи
Први потпредседник Владе Србије и министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да почиње нови круг наградне игре "Узми рачун и победи".
Како је најавио Мали прво извлачење ће бити 20. септембра на РТС-у, а последње 18. октобра.
Мали је на конференцији за новинаре најавио да ће у извлачењу "Узми рачун и победи" учествовати сви рачуни издати од 1. маја ове године, као и они који стигну у међувремену, а да ће бити подељено пет станова у насељу Земунске капије и 10 аутомобила "панда".
- Наставком ове игре показујемо посвећеност даљој борби против сиве економије. Свест грађана се много променила када је у питању узимање фискалних рачуна и желимо да са тим наставимо - рекао је Мали.
Навео је да скоро 400.000 људи већ користи апликацију за наградну игру и да је до сада пристигло 137 милиона рачуна.
Говорећи о дигитализацији, Мали је подсетио да је Влада Србије усвојила и да се примање систем е-Фактура који је, како је истакао, изузетно важан за привреду, конкурентност и транспарентност.
Додао је и да се ради на увођењу једношалтерског система за све који се баве транзитним и увозним и извозним пословима како би, истакао је, конкурентније и брже могли да послују, као и да ће то допринети конкурентности домаће привреде.