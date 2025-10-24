СУБВЕНЦИЈЕ ЗА КУПОВИНУ БИЦИКЛА, ПРИЈАВЕ ТРАЈУ ДО ДЕЦЕМБРА Овај град даје 15.000 динара по становнику за здрав и еколошки начин превоза
Циљ овог конкурса је промоција употребе бицикала као здравог и еколошки прихватљивог начина превоза, чиме се доприноси побољшању квалитета ваздуха и смањењу загађења.
Град Чачак је покренуо конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину бицикала за своје грађане. Пријављивање је почело у уторак, 21. октобра ове године, и трајаће 15 дана од дана расписивања конкурса, односно до утрошка средстава, а најкасније до 1. децембра 2025. године.
Град субвенционише куповину новог бицикла у износу од 15.000 динара по бициклу (са ПДВ-ом). Право на учешће имају пунолетни грађани са пребивалиштем у Чачку, при чему једно домаћинство може добити подршку једном у две године, како је саопштено из кабинета градоначелника.
Средства су обезбеђена буџетом града Чачка за 2025. годину у укупном износу од 1.000.000 динара, од чега је 150.000 динара намењено особама са инвалидитетом, а 850.000 динара за остале грађане.
Како се пријавити за субвенције
Бицикли се могу купити искључиво код овлашћених продаваца: „Планет Бајк“ (Немањина улица 71), „Промо Спорт“ (Немањина улица 80), „Ђомла Бајк“ (Улица војводе Степе 165) и „Успон“ (Булевар Ослобођења 17).
За пријаву је потребно поднети следећу документацију: попуњен и потписан пријавни образац, копију личне карте, изјаву о члановима домаћинства, сагласност за увид у податке, профактуру за бицикл од овлашћеног продавца, као и доказ о инвалидитету (за особе којима је то примењиво).
Сва потребна документа и обрасци доступни су на званичном сајту града www.cacak.rs, а у случају техничких проблема, документација је доступна и на старом сајту – cacak.org.rs.
Пријаве се подносе искључиво путем Пошт Експреса на адресу: Град Чачак – Комисија за реализацију набавке бицикала, Улица жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак.
За додатне информације, грађани могу контактирати Наташу Илић на телефон 032/341-660 (од 10 до 12 часова) или путем е-поште [email protected].
