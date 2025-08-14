Стигао први контигент Шкотске гарде! НАТО ЗАПОЧЕО ПРИВРЕМЕНО РАСПОРЕЂИВАЊЕ РЕЗЕРВНИХ СНАГА на КиМ
ПРИШТИНА: Контингент резервних снага НАТО-а започео је привремено распоређивање на Косову и Метохији, саопштио је данас КФОР.
Како је КФОР навео у објави на свом званичном профилу на друштвеној мрежи Фејсбук, привремено распоређивање се обавља у складу са постојећим процедурама, како би се спровео низ активности обуке са јединицама КФОР-а.
Како се наводи, први контингент Шкотске гарде, лаког механизованог пешадијског пука из Уједињеног Краљевства, стигао је на КиМ, где ће бити привремено стациониран у сврху обуке.
Из КФОР-а наводе да се ова активност изводи редовно и да има за циљ да побољша оперативну спремности и способност ове мисије НАТО-а да ефикасно реагује на релевантне безбедносне догађаје.
Додаје се да се ово спроводи у складу са дугогодишњим мандатом КФОР-а, заснованим на Резолуцији Савета безбедности Уједињених нација 1244 из 1999. године, да допринесе безбедном окружењу за све људе и заједнице које живе на КиМ и слободи кретања, у сваком тренутку и непристрасно, и у координацији са тзв. косовском полицијом и Мисијом Европске уније за владавину права на Косову (Еулекс), у њиховим одговарајућим улогама снага безбедности.