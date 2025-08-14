clear sky
34°C
14.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Стигао први контигент Шкотске гарде! НАТО ЗАПОЧЕО ПРИВРЕМЕНО РАСПОРЕЂИВАЊЕ РЕЗЕРВНИХ СНАГА на КиМ

14.08.2025. 18:27 18:32
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: NATO

ПРИШТИНА: Контингент резервних снага НАТО-а започео је привремено распоређивање на Косову и Метохији, саопштио је данас КФОР.

Како је КФОР навео у објави на свом званичном профилу на друштвеној мрежи Фејсбук, привремено распоређивање се обавља у складу са постојећим процедурама, како би се спровео низ активности обуке са јединицама КФОР-а.
Како се наводи, први контингент Шкотске гарде, лаког механизованог пешадијског пука из Уједињеног Краљевства, стигао је на КиМ, где ће бити привремено стациониран у сврху обуке.
 

Из КФОР-а наводе да се ова активност изводи редовно и да има за циљ да побољша оперативну спремности и способност ове мисије НАТО-а да ефикасно реагује на релевантне безбедносне догађаје.
 

Додаје се да се ово спроводи у складу са дугогодишњим мандатом КФОР-а, заснованим на Резолуцији Савета безбедности Уједињених нација 1244 из 1999. године, да допринесе безбедном окружењу за све људе и заједнице које живе на КиМ и слободи кретања, у сваком тренутку и непристрасно, и у координацији са тзв. косовском полицијом и Мисијом Европске уније за владавину права на Косову (Еулекс), у њиховим одговарајућим улогама снага безбедности.
 

нато и србија нато притисак НАТО пакт срби на ким
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТЕШКО ЈЕ СРБИМА НА КиМ: Уз асистенцију тзв. косовске полиције исељена породица Јаначковић

ТЕШКО ЈЕ СРБИМА НА КиМ: Уз асистенцију тзв. косовске полиције исељена породица Јаначковић

06.08.2025. 12:31 12:32
Волим
0
Коментар
0
Сачувај