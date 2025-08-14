Стигле и препоруке за заштиту ОПАСНА ГРОЗНИЦА НЕ МИРУЈЕ Огласио се Батут! Ево колико је новозаражених регистровано у Србији до 10. августа
БЕОГРАД: Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" саопштио је данас да је на територији Србије, до 10. августа, регистровано 10 случајева обољевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији и да су у циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила издали препоруке за личну заштиту од убода комараца.
Према подацима достављеним Батуту, пријављени случајеви грознице Западног Нила су са територије Београда, где су забележена три случаја, Јужнобачког округа где је заbележено четири случаја, Јужнобанатског округа један случај и Средњобанатског округа један случај и Поморавског округа где је такође забележен један случај. Међу оболелима шест особа су мушког пола а четири женског, и све оболеле особе су просечне старости 67,8 година.
У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примена мера личне заштите од убода комараца. Препоруке које Батут наводи су употреба репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном, ншење одеће дугих рукава и ногавица и светлих боја, препоручљиво је да одећа буде комотна, јер комарци могу да убадају кроз припијену одећу, као да се избегава боравак на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца - у сумрак и у зору.
Такође, Батут наводи да у заштити од комураца доприноси употреба заштитне мреже против комараца на прозорима, вратима и око кревета, као боравак у климатизованим просторима, јер је број инсеката у таквим условима значајно смањен. Истичу да је пожељно избегавати подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре. Осим тога, пожељно је смањење броја комараца на отвореном где се ради, игра или борави, што се постиже исушивањем извора стајаће воде, јер се на тај начин смањује број места на које комарци могу да положе своја јаја. Најмање једном недељно треба испразнити воду из саксија за цвеће, посуда за храну и воду за кућне љубимце, из канти, буради и лименки, али и уклонити одбачене гуме и друге предмете који могу да прикупљају воду. У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и субтропском подручју, обавезно се придржавати свих наведених мера превенције.
Истичу да у случају појаве било каквих симптома који су компатибилни са неуроиназивним обликом болести, потребно је одмах се јавити изабраном лекару. У сезони надзора 2025. године, до 23. јула у државама Европске уније (ЕУ) и Европске економске заједнице (ЕЕЗ) случајеви оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији су регистровани у Грчкој, Италији и Румунији. Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца, а главни вектор, односно преносилац вируса Западног Нила је Цулеx пипиенс, врста комарца која је одомаћена и код нас. Сезона трансмисије вируса Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра месеца.