СТИГЛИ ЗВАНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ Вода на базенима у Војводини исправна
Институт за јавно здравље Војводине објавио је да је здравствено исправна вода јавних базена намењених купању, рекреацији и спортским активностима, према резултатима испитивања спроведених у периоду од 1. јула до 8. августа 2025. године.
- Резултати испитивања у појединачним узорцима одступали су у погледу смањене концентрације слободног резидуалног хлора и повећане концентрације хлорида, што не представља опасност по здравље људи, већ указује на потребу континуираног надзора над процесом пречишћавања и дезинфекције воде базена – наводе у Институту.
На јавном купалишту, на месту предвиђеном за информисање купача, непосредно поред сваког базена, поставља се видљиво истакнут Извештај о последњој обављеној анализи базенске воде.
- Иако лабораторијски налази потврђују здравствену исправност базенске воде за рекреацију и спортске активности, напомињемо да се чистоћа и визуелни квалитет воде могу привремено нарушити услед неодговорног понашања корисника, као и услед великог броја посетилаца и временских услова – наводе у Институту.
У овој установи апелују на све кориснике базена да се придржавају основних хигијенских правила, односно да се људи истуширају пре уласка у базен, да не улазе у базен ако имају било какве симптоме заразних болести; као и да не уносе храну и пиће у зону око базена; и поштују упутства и правила понашања истакнута од стране особља базена.