07.10.2025.
Нови Сад
ТЕРЕТНИ ВОЗОВИ КРЕНУЛИ БРЗОМ ПРУГОМ БЕОГРАД-СУБОТИЦА Први путнички возови, брзине од 200 километара на час, полазе сутра у подне

Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Први теретни возови кренули су на брзој прузи Београд Центар – Суботица, у складу са захтевима и потребама привреде за превозом робе железницом на овом правцу, саопштила је Инфраструктура железнице Србије.

Путнички возови за брзине од 200 километара на час чекају сутра 12 часова, када ће кренути да редовно саобраћају између Београда и Суботице, теретни железнички саобраћај на овој деоници се већ одвија.

"Брза пруга Београд Центар – Суботица, уз примену савремених технологија, врхунска знања и најмодернију опрему безбедност теретног железничког саобраћаја диже на највиши ниво. Брз, поуздан и безбедан транспорт српских производа брзом пругом доприноси јачању и већој конкурентности домаће привреде и индустрије. Истовремено, захваљујући изградњи брзе пруге Београд Центар – Суботица", наводи се у саопштењу.

Успостављање теретног железничког саобраћаја на брзој прузи омогућиће да Србија постане најбржи и најзначајнији транзитни железнички правац у овом делу Европе.

Фото: TANJUG/ FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

"Изградња брзих пруга и модернизација железнице за инвеститоре су по правилу гаранција да је држава у којој желе да уложе новац јака, стабилна и финансијски моћна, јер је реч о изузетно великим и скупим инфраструктурним пројектима. И најзад, железница са својим бројним еколошким компаративним предностима, посебно када је реч о теретном железничком саобраћају, било да је реч о мањим трошковима транспорта или смањеном загађењу животне средине", додаје се у саопштењу.

Захваљујући изградњи брзих пруга и модернизацији железнице у Србији гради се и развија саобраћајни систем као део савремене међународне мреже пруга, закључила је Инфраструктуре железнице Србије.

