КАКО ДОКТОР КАЖЕ...

СТОМАЧНИ ВИРУС НИЈЕ НАИВАН Лекари објашњавају шта не смете радити док трају тегобе НА ОВО ПОСЕБНО ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ

09.09.2025. 22:35 22:39
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Pixabay.com

Мучнина, повраћање, бол у трбуху, малаксалост, симптоми су стомачног вируса.

Како се лечити, када се треба обавезно јавити лекару и како се исправно хранити док трају тегобе, разговарали смо са лекарима који су нам дали детаљне савете.

Педијатар др Дејан Јонев у разговору за Telegraf.rs објашњава да има случајева стомачног вируса, нарочито код оних који су се управо вратили са летовања.

- Вирус је праћен дијарејом, мучнином, повраћањем, болом у стомаку. Дијареја се не јавља толико често, али ако је и буде, столица је ређа и учесталија - наводи др Јонев и додаје да се повишена телесна температура ређе јавља.

У прва два дана, указује лекар, пацијент "избаци" све што поједе и попије, због чега постоји опасност од дехидрирања.

Код пацијената са овим симптомима, важну улогу у бржем опоравку игра адекватна исхрана, као и постепено хидрирање организма.

- С обзиром да је пацијент изгубио много течности, мора постепено, гутљај по гутљај и то на свака три минута да уноси течност. Ако за то време опет дође до повраћања, потребно је направити паузауод 10 минута - објашњава др Јонев и истиче да, уколико то не да резултате, те се повраћање настави, неопходно је да особа прими инфузију.

То што важи за течност, важи и за храну. Дакле, залогај по залогаи и то дијеталне хране. Др Јонев, ради регулисања цревне флоре, саветује употребу пробиотика.

Будући да врло сличне симптоме дају и стомачни вирус и тровање неком храном, лекар објашњава разлику.

- По анализи крви може да се утврди шта је. Ако су леукоцити повећани, реч је о тровању храном - наводи он и додаје да ће тек наредни период показати како ствари стоје са бројем заражених стомалним вирусом, јер је кренула нова предшколска и школска година, односно повратак у колектив, каже др Јонев.

Опрезно с храном

Др Бисерка Обрадовић у разговору za Telegraf.rs објашњава да је ротавирус уобичајен за ово доба године јер се људи враћају са годишњих одмора, односно летовања.

- Проблеми са стомаком могу бити вирусни и бактеријски. Први симптом је мучнина, бол праћен грчевима, малаксалост, повраћање - указује докторка.

Што се тиче малакслости, код стомачног вируса за разлику од осталих, нема превише бола у мишићима већ само слабости.

- Кад је реч о температури, буде благо повишена, а то значи између 37 и 38 степени Целзјуса - каже наша саговорница.

Др Обрадовић истиче уколико повраћате, морате пустити да сви токсини изађу из огранизма.

- Не смете никако заустављати повраћање јер тако задржавате токсине у свом организму. Све док излази храна, не прекидајте- истиче докторка.

Према њеним речима, када крене мучнина, само по једну кашичицу течности смете да уносите и то на минут и по. Исхрана мора бити дијетална и залогај по залогај. Никако масно, пржено, већ само барено и благо.

- Барени кромпир, шаргарепа, пиринач, двопек,супа из кесице, барена јабука, други дан банана - наводи др Обрадовић и напомиње да овакав режим исхране треба да буде на снази и два дана пошто пацијенту буде добро.

(Telegraf.rs)

 

стомачни вирус тегобе савет
