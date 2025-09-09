КАКО ДОКТОР КАЖЕ...
СТОМАЧНИ ВИРУС НИЈЕ НАИВАН Лекари објашњавају шта не смете радити док трају тегобе НА ОВО ПОСЕБНО ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ
Мучнина, повраћање, бол у трбуху, малаксалост, симптоми су стомачног вируса.
Како се лечити, када се треба обавезно јавити лекару и како се исправно хранити док трају тегобе, разговарали смо са лекарима који су нам дали детаљне савете.
Педијатар др Дејан Јонев у разговору за Telegraf.rs објашњава да има случајева стомачног вируса, нарочито код оних који су се управо вратили са летовања.
- Вирус је праћен дијарејом, мучнином, повраћањем, болом у стомаку. Дијареја се не јавља толико често, али ако је и буде, столица је ређа и учесталија - наводи др Јонев и додаје да се повишена телесна температура ређе јавља.
У прва два дана, указује лекар, пацијент "избаци" све што поједе и попије, због чега постоји опасност од дехидрирања.
Код пацијената са овим симптомима, важну улогу у бржем опоравку игра адекватна исхрана, као и постепено хидрирање организма.
- С обзиром да је пацијент изгубио много течности, мора постепено, гутљај по гутљај и то на свака три минута да уноси течност. Ако за то време опет дође до повраћања, потребно је направити паузауод 10 минута - објашњава др Јонев и истиче да, уколико то не да резултате, те се повраћање настави, неопходно је да особа прими инфузију.
То што важи за течност, важи и за храну. Дакле, залогај по залогаи и то дијеталне хране. Др Јонев, ради регулисања цревне флоре, саветује употребу пробиотика.
Будући да врло сличне симптоме дају и стомачни вирус и тровање неком храном, лекар објашњава разлику.
- По анализи крви може да се утврди шта је. Ако су леукоцити повећани, реч је о тровању храном - наводи он и додаје да ће тек наредни период показати како ствари стоје са бројем заражених стомалним вирусом, јер је кренула нова предшколска и школска година, односно повратак у колектив, каже др Јонев.
Опрезно с храном
Др Бисерка Обрадовић у разговору za Telegraf.rs објашњава да је ротавирус уобичајен за ово доба године јер се људи враћају са годишњих одмора, односно летовања.
- Проблеми са стомаком могу бити вирусни и бактеријски. Први симптом је мучнина, бол праћен грчевима, малаксалост, повраћање - указује докторка.
Што се тиче малакслости, код стомачног вируса за разлику од осталих, нема превише бола у мишићима већ само слабости.
- Кад је реч о температури, буде благо повишена, а то значи између 37 и 38 степени Целзјуса - каже наша саговорница.
Др Обрадовић истиче уколико повраћате, морате пустити да сви токсини изађу из огранизма.
- Не смете никако заустављати повраћање јер тако задржавате токсине у свом организму. Све док излази храна, не прекидајте- истиче докторка.
Према њеним речима, када крене мучнина, само по једну кашичицу течности смете да уносите и то на минут и по. Исхрана мора бити дијетална и залогај по залогај. Никако масно, пржено, већ само барено и благо.
- Барени кромпир, шаргарепа, пиринач, двопек,супа из кесице, барена јабука, други дан банана - наводи др Обрадовић и напомиње да овакав режим исхране треба да буде на снази и два дана пошто пацијенту буде добро.
(Telegraf.rs)