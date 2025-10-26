heavy intensity rain
12°C
26.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СМРСКАНА ВОЗИЛА Троје мртвих у тешкој саобраћајној несрећи на Новом Београду Хорор на раскрсници УЗНЕМИРУЈУЋИ САДРЖАЈ

26.10.2025. 07:08 07:13
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: MUP, ilustracija

Три особе су према незваничним информацијама погинуле у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила око 1 сат после поноћи на раскрсници код Куле West 65 на Новом Београду.

Полиција се није званично огласила, међутим, на стравичним фотографијама са места несреће, које су објављене на друштвеним мрежама, виде се три тела покривена белим чаршавима. На снимцима се виде и смрскани аутомобили и ватрогасци и медицинско особље које очајнички покушава да пронађе преживеле у олупини. Види се и да је стуб за расвету изваљен од ударца. 

За сада није познато да ли има и повређених. 

На месту несреће је присутан велики број возила полиције и Хитне помоћи. Саобраћај је у том делу града успорен. 

Узнемирујуће фотографије са места несреће можете видети ОВДЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

(Telegraf.rs)

саобраћајна несрећа погинули
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај