СМРСКАНА ВОЗИЛА Троје мртвих у тешкој саобраћајној несрећи на Новом Београду Хорор на раскрсници УЗНЕМИРУЈУЋИ САДРЖАЈ
Три особе су према незваничним информацијама погинуле у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила око 1 сат после поноћи на раскрсници код Куле West 65 на Новом Београду.
Полиција се није званично огласила, међутим, на стравичним фотографијама са места несреће, које су објављене на друштвеним мрежама, виде се три тела покривена белим чаршавима. На снимцима се виде и смрскани аутомобили и ватрогасци и медицинско особље које очајнички покушава да пронађе преживеле у олупини. Види се и да је стуб за расвету изваљен од ударца.
За сада није познато да ли има и повређених.
На месту несреће је присутан велики број возила полиције и Хитне помоћи. Саобраћај је у том делу града успорен.
Узнемирујуће фотографије са места несреће можете видети ОВДЕ