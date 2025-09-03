ШУМАДИЈА ПОД ВОДОМ У Крагујевцу аутомобили пливају у води, киша и даље пада (ВИДЕО)
03.09.2025. 16:43 17:38
Јако олујно невреме током поподневних сати погодило је крагујевачки, ваљевски и краљевачки крај, а посебно жестоко било је у Општини Уб.
У Крагујевцу тренутно пада јака киша а бујице буквално теку улицама...
Одводи на улицама, очигледно је, не могу да приме толику количину воде па се саобраћај одвија споро а како се види на снимцима, већ су се формирала језера.
Како јављају чланови вибер групе Стоп 034 тако је у Станову, на Малој Ваги, у насељима Пивара, Бресница, Ердеч...
