Сутра обавезно нешто купите! ПРАВОСЛАВНИ ВЕРНИЦУ СЛАВЕ АРЛИЈЕВДАН Ево шта још обичаји налажу
03.09.2025. 22:20 22:24
Коментари (0)
Српска православна црква и њени верници сутра славе Арлијевдан, а верује се да на тај дан треба нешто купити ради напретка.
Арлијевдан пада током Међудневнице, период између Мале и Велике Госпојине.
Од давнина, баш у ово време се организују вашари и сабори широм Србије.
Према веровању, на сутрашњи празник треба куповати, па се и по вашарима традиционално окупи велики број купаца и продаваца.
Обичај каже да све што се сутра пазари доноси напредак у кући, па су стари Срби велике куповине обављали баш на Арлијевдан.
Осим тога, сутра је време за сусрете и обнове пријатељстава, како би сви у миру и благостању ушли у зиму, пише Информер.