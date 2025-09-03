moderate rain
Сутра обавезно нешто купите! ПРАВОСЛАВНИ ВЕРНИЦУ СЛАВЕ АРЛИЈЕВДАН Ево шта још обичаји налажу

03.09.2025. 22:20 22:24
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Фото: Dnevnik.rs

Српска православна црква и њени верници сутра славе Арлијевдан, а верује се да на тај дан треба нешто купити ради напретка.

Арлијевдан пада током Међудневнице, период између Мале и Велике Госпојине.
 

Од давнина, баш у ово време се организују вашари и сабори широм Србије.
 

Према веровању, на сутрашњи празник треба куповати, па се и по вашарима традиционално окупи велики број купаца и продаваца.
 

Обичај каже да све што се сутра пазари доноси напредак у кући, па су стари Срби велике куповине обављали баш на Арлијевдан.
 

Осим тога, сутра је време за сусрете и обнове пријатељстава, како би сви у миру и благостању ушли у зиму, пише Информер.

 

 

 

