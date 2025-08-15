ДАНАС СЛАВИМО СВЕТОГ СТЕФАНА Велики светац ког се народ плаши ОВО СУ ЊЕГОВЕ ПОСЛЕДЊЕ РЕЧИ
Српска православна црква и њени верници данас славе откриће и пренос моштију Светог првомученика и архиђакона Стефана.
Свети Стефан веома је поштован светитељ међу српским народном, чему најбоље сведоче више од 40 храмова подигнутих у његову част. Неки од манастира који данас празнују славу или преславу су Хопово, Липовац, Бањска, Копорин, Лепенац, Сланци код Београда, манастир у Сомбору и многи други.
Помен архиђакону Стефану црква даје четири пута годишње.
Међу народом овај светитељ познат је и под именом Стеван Ветровити, а плаше га се и поштују, како им ветар не би одувао сено, сламу, а донео разне болести. Зато се верује да се на данашњи дан треба чувати ветра. Приморци данашњи празник сматрају морнарском славом, јер им Стеван Ветровити даје ветар за њихова једра.
Према библији, Свети архиђакон Стефан био је, као и дванаест великих апостола, надахнут силом Духа Светога. Чинио је многа чудеса, помагао људима и сва та његова добра дела помињу се у Светом писму Новог завета. У тој првој години по страдању и Вазнесењу Христовом, Свети Стефан је огромном снагом своје вере, својих речи и дела подсећајући на речи закона и пророка Старог завета, доказивао Јеврејима, својим сународницима, да су они заиста убили Месију, очекиваног толико векова.
Међу блиским људима имао је много непријатеља, које је побеђивао истином, а они, како би спречили његово проповедање, служили су се клеветама и лажним сведоцима да је хулио на Бога и Мојсија.
Као и Христа, Стефана су лажно оптужили и ухапсили. После хапшења, уследило је суђење. На суђењу Свети Стефан је одлучно и разложно побијао једну по једну клевету лажних сведока. Изложио је, јасно и са великим поштовањем, целу историју Израиља од Аврама, који је први добио обећање о доласку Месије до Мојсија, о којем је говорио са великим страхопоштовањем и уважавањем.
Али, истина о Месији још више је разбеснела свештеничке и народне поглаваре. У том тренутку Архиђакон Стефан је погледао у небо и рекао: "Ево, видим небеса отворена и сина човечјег где стоји с десне стране Бога". То је разјарило све његове судије те су Архиђакона Стефана извели из града и убили камењем.
Свети првомученик Стефан, који је пострадао на данашњи дан, имао је нешто више од 30 година. Његове последње речи су биле: "Господе, не урачунај им грех овај".