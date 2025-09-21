clear sky
СУТРА ОПЕТ ТРОПСКИ ВРУЋЕ! Ево када креће велика промена времена!

21.09.2025. 12:52 13:07
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
s
Фото: pixabay.com/ilustracija

БЕОГРАД: У Србији ће сутра, после прохладног јутра, током дана бити сунчано и веома топло за овај период године, па ће највиша дневна температура износити од 29 до 33 степена.

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), ујутро ће бити прохладно, нарочито у југозападној, јужној и источној Србији, с најнижом температуром од осам до 20 степени Целзијуса. 

У току дана биће сунчано и веома топло за овај период године, с ветром слабим и умереним, у кошавском подручју повремено јаким, јужним и југоисточним, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и са ударима олујне јачине. И у Београду ће сутра бити сунчано и топло уз умерен, повремено јак југоисточни ветар, док ће најнижа температура бити од 14 до 20, а највиша око 32 степена. 

Према изгледима времена за наредних седам дана (до понедељка, 29. септембра), у уторак (23. септембра) биће претежно сунчано, јутро ван кошавског подручја прохладно, а током дана веома топло за последњу декаду септембра са максималном температуром од 29 до 33 степена. 

Од среде до краја седмице (28.септембра.) температура ће бити у свакодневном и постепеном паду, а уз променљиву облачност повремено се очекују и краткотрајне падавине, прво у Војводини и западној Србији, а затим и у осталим крајевима земље. Кошава (јак југоисточни ветар са олујним ударима на југу Баната и у доњем Подунављу) дуваће у периоду од четвртка до суботе, док ће у недељу (28. септембра) ветар бити у слабљењу

Вести Друштво
