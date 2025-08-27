СВАКА КУЋА МОРА ДА ИМА ОВЕ ТРИ ИКОНЕ Међу њима је једна посвећена заштитнику здравља и болесних, а једна истерује зло из куће
Велики број верника на зидовима у свом дому држи многе иконе, не знајући да су заправо само три оне које су потребне да буду у свакој кући.
У православној традицији, икона није само слика на зиду - она је прозор у духовни свет, веза са свецем коме се молимо и знак Божије присутности у дому. Од давнина се у српским породицама верује да одређене иконе имају посебну заштитничку и исцелитељску моћ. Њихово присуство у кући симболизује мир, благостање и духовну снагу пред животним искушењима.
Три иконе нарочито се издвајају: икона Светог Василија Острошког, Пресвете Богородице Тројеручице и икона Светог Луке, еванђелисте и лекара.
Свети Василије Острошки
Свети Василије Острошки, рођен у 17. веку у Херцеговини, познат је као један од највећих чудотвораца православља. Његове мошти почивају у манастиру Острог, који и данас посећују стотине хиљада верника годишње, не само православних хришћана већ и католика и муслимана.
Верници му се моле за здравље, заштиту дома и породице, а многи сведоче о чудима и исцељењима. Зато се сматра да икона Светог Василија штити кућу од болести, пожара и сваке несреће.
Пресвета Богородица Тројеручица
Икона Тројеручице једно је од највећих блага српског православља. Њено порекло везује се за чудо Светог Јована Дамаскина, коме је након молитве Богородици израсла трећа рука, па је он из захвалности приказао и њу на икони. Свети Сава донео је ову светињу на Хиландар, где се и данас чува као заштитница манастира и српског народа.
Верници јој се моле за исцељење болести, нарочито оних које делују неизлечиво, али и за мир у породици и заштиту деце. Тројеручица се доживљава као икона која "из куће истерује зло, а доноси благодат и здравље".
Икона Светог Луке
Свети Лука, еванђелиста и апостол, био је лекар и први хришћански иконописац. Према предању, он је насликао прве иконе Богородице, због чега се верује да оне носе посебну исцелитељску снагу.
Као лекар, Свети Лука се поштује као заштитник здравља и помоћник болеснима, нарочито онима који пате од болести очију. Његова икона у дому подсећа да вера и медицина иду руку под руку, а да је молитва духовни лек који јача човека изнутра.
Присутво икона у кући не значи да ће проблеми нестати преко ноћи, нити да су оне магијски талисмани. Њихова моћ огледа се у вери и молитви - у унутрашњем миру и снази коју човек добија када верује да није сам. Икона Светог Василија, Богородице Тројеручице и Светог Луке дубоко су уткане у историју и духовност српског народа.
Зато се и каже: "Кућа без иконе је као дом без темеља". Ако желите да ваш дом одише заштитом, надом и благословом, ове три иконе засигурно су прави избор.