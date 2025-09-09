БЕЗ СИМПТОМА ДО ПРЕЛОМА
СВАКА ДЕСЕТА ОСОБА ИМА ОСТЕОПОРОЗУ Болест садашњости и будућности
Готово 10 одсто целокупне популације има остеопорозу, показују подаци Светске здравствене организације.
Процењује се да је има свака друга жена и сваки осми мушкарац старији од 50 година. Претпоставља се да ће наредних деценија остеопороза представљати главни медицински и друштвено-економски проблем.
Примаријус доктор Милена Костадиновић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, рекла је за Радиотелевизију Србије да је остеопороза болест како садашњости тако и будућности, наше становништво све више и више стари.
- Први преглед код женске популације треба да се уради у менопаузи или чак у неким периодима у перименопаузи, код мушке популације са 70 година живота, код одређених пацијената који користе одређене медикаменте као што су кортикостероди, код особа које су слабо активне, имају ризик пушења, алкохола. Значи, код жена у менопаузи, код мушкараца након 70. године живота – навела је др Милена Костадиновић.
Објаснила је да остеопороза настаје као последица неактивности, односно седентарног начина живота, затим старости, па код менопаузе и перименопаузе код жена, као и код мушкараца након седамдесете године живота и након коришћења одређених медикамената. То је болест без симптома.
- Остеопороза је тиха болест, то значи да у првој фази она нема никакав симптом, значи немамо никакав симптом да нам да алармантно, сем предзнање да су даме у менопаузи. Али главни симптом када је болест већ ушла у хроничну болест јесте када пацијент добије прелом на малу трауму, или има компресивне фрактуре на пример кичмених пршљенова или примети да се нагло смањио у телесној висини. Мора се на време, правовремено деловати. Значи, код старијих особа прелом на малу трауму, пад на равном јесте апсолутна индикација да помислимо да неко има остеопорозу – казала је др Костадиновић.
Пливање и лагане шетње
Др Костадиновић саветује пливање, лагане шетње, вежбе за превенцију остеопорозе код особа које немају, али постоје вежбе и терапијски модалитети и физичка активност дозирана на основу пацијента колико имају година, какве имају коморбидитете, који је ниво остеопорозе – на основу тога се адекватно преписује и та физичка активност.
Жене су у већем ризику од губитка густине костију, а мушкарци, особе које имају неадекватан квалитет живота као што је пушење, неактивност физичка, гојазност, затим мањи ниво витамина Де и калцијума у крвној слици, коришћење одређених лекова, затим пацијенти који су на хемотерапији, такође је могу добити пацијенти који конзумирају кортикостероиде дужи временски период. Сви они су апсолутно под ризиком од настанка остеопорозе.
Она објашњава да болест може да се спречи. Кости се формирају до неке двадесете године живота, то значи да у младости можемо већ да једемо квалитетну храну, имамо физичку активност, да избегавамо пушење и алкохол да бисмо изградили квалитетну и здраву кост.
- Самим тим, како године долазе и дегенеративни процеси чине своје и старост долази, онда морамо на време да радимо систематске скрининг тестове као што је остеодезинтометрија на декса скенеру, да видимо да ли постоји остеопенија која је значи друга фаза или остеопороза да је већ ушла у хроничну фазу – навела је др Костадиновић за РТС.
Уколико је нормалан налаз на декса дијагностици на две године се ради поновна дијагностика, а уколико се нађе остеопенија или остеопороза на годину дана. Код остеопорозе се укључује и одређена терапија која може бити медикаментозна, а може бити и немедикаментозна, значи да се укључи активност, суплементи, да се уноси одређени ниво витамина Де, калцијума, магнезијума, да се смањи пушење, алкохол.