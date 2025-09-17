СВЕ О ОБАВЕЗНОМ ВОЈНОМ РОКУ! СЛУЖИЋЕ СЕ 75 ДАНА, РЕГРУТИ ИДУ У ТРИ ГРУПЕ Један је ИЗУЗЕТАК- за њих ће трајати 155 дана!

Начелник Генералштаба Војске Србије Милан Мојсиловић изјавио је да је Војска Србије тренутно ангажована на унутрашњим задацима по питању припреме и уређења амбијента за служење војног рока, и додао да би он за све младиће и девојке требало да траје 75 дана.

- Ми смо нормативно закружили једну целину у контексту планова и програма. Знамо како би то требало да изгледа. Отпочели смо са набавком појединих материјалних средстава као што је униформа, као што је наоружање, прорачуни, утрошка, муниција за ту активност. Следеће што би требало да се уради јесте ажурирање, односно усклађивање законодавне сфере са оним што ми желимо да буде - рекао је он.

Мојсиловић је додао да су уложена значајна новчана средства да се ускладе не само касарне него и амбијент за служење војног рока.

За жене могућност добровољног служења

Према најавама, војни рок у Србији служили би само мушкарци у трајању од 75 дана, односни имали би 60 дана обуке и 15 дана војних вежби.

За жене, као и до сада, остаје могућност добровољног служења.

Претходно треба да се одради правна процедура, усвајање закона о враћању служења војног рока, с обзиром на то да садашња верзија не садржи одредбе које се односе на обавезно служење. Уз то, неопходно је дефинисати и шта са онима који имају приговор савести.

Због свега тога, Зоран Драгишић, професор Факултета безбедности и народни посланик СНС, недавно је оценио да је најреалније да се крене од следеће године.

- Приступ је да се, прво, максимално попуне једине војске професионалцима. И мислим да је то оправдан приступ јер ће тек након тога бити јаснија ситуација какав је састав војске и колико је војсци потребно регрута. Због тога мислим да је реалније да се следеће године врати обавезни војни рок када се направи и конкретан план - оценио је Драгишић.

Регрути ће бити подељени у три групе

Познато је да би регрути од 19. до 27. године били практично подељени у три групе:

- најмлађи регрути који желе да служе са оружјем биће 75 дана у војсци

- старији од њих ће највероватније мало краће служити војску

- они који уложе приговор савести биће у "цивилној војсци" укупно 155 дана.

Такође, зна се и да ће они који буду одлагали обавезно служење војске морати да оду у војску са или без оружја најкасније до 30. године.

Мојсиловић је раније најавио да ће прво бити регрутовани младићи 2006. године јер, како је рекао, "сваки дан и годину које чекамо ми губимо генерације младих војника".

- У једној класи рачунали смо на до 20.000 војника - регрута. На годишњем нивоу. Дакле два и по месеца по 5.000 њих у једној класи, односно циклусу - навео је раније Мојсиловић.

Прво - обука гађања

У првих 30 дана војног рока ови регрути ће провести на обуци за одређену врсту гађања, обуке за личну опрему и радити вежбе које се односе на Закон за заштиту, као и санитетску обуку и обуку за прву помоћ.

- Други месец улазимо у одређену тактичку обуку, да ли сте стрелац, пушкомитраљезац... Укључено је и допунско пешадијско гађање, дневно и ноћно, док ће се у оних последњих 15 дана радити на реализацији садржаја у логорским и теренским условима - открио је Мојсиловић.

Како је рекао, у девет центара за обуку широм земље биће коришћен инструкторски приступ, док ће остали војници по гарнизонима стицати обуку и оспособљавање унутар бригада и копнене војске.

Старији краће у војсци?

Вероватно највеће питање у вези са обавезним служењем војске биће како ће служити војни рок старији од 19 година односно они који студирају или су већ почели да раде.

- Старији ће ићи у центре за обуку и са њима имамо план да радимо мало краће од тих 75 дана - поручио је Мојсиловић.

Начелник Генералштаба је додао да мировање радног односа мора бити заступљено у овом случају и навео да је "тако нешто могуће у јавним предузећима".

- Ценимо да нема много случајева запослених преко интернета у тим годинама, кад неко има 19 година. Имамо идеју да предложимо влади да они које имају кредите, а треба да буду регрутовани, добију мораторијуме на отплату барем за та два и по месеца - казао је Мојсиловић.

У ратном распореду најближе месту одакле долази

Како је рекао, идеја је да кад војник одслужи војни рок, "буде у ратном распореду у гарнизону најближем месту одакле долази".

Приговор савести

Трећу групу регрута чиниће они који уложе приговор савести што је уставно право због чега ће моћи да служе војску без оружја и то укупно 155 дана. У свету постоје два модела "цивилне војске":

- у цивилним установама

- у касарни без оружја

Први модел је већ постојао код нас у првој деценији 21. века и није баш био успешан јер су многи регрути на тај начин практично избегавали маслинасто-зелену униформу, а "цивилну војску" су само фиктивно служили у здравственим и социјалним установама.

Сада је идеја Генералштаба војске Србије и Министарства одбране да се и цивилна војска служи у касарни само без оружја.

- У војсци постоје занимања и специјалности у којима се не захтева и за која не морате да се обучавате да држите пушку. Али и ти регрути биће на обуци. Они који не би били обучавани за пуцање били би у војном року у трајању од 155 дана. Нема разлике између верских и националних елемената у војсци, па тако можете да будете и ватрогасац у војсци - објаснио је Мојсиловић.

Војни рок у многим земљама обавезан и за жене

У многим земљама, укључујући Норвешку и Шведску, војни рок обавезан је за оба пола.

У Израелу је ова обавеза уведена након проглашења независности 1948. године. Међутим, када су жене у питању, војни рок обавезан је само за припаднице јеврејске заједнице и за њих траје две године.

Обавезан војни рок за жене у Северној Кореји уведен је 2015. године. У Африци, пак, већина држава које имају ауторитарни владајући режим има и обавезан војни рок за жене, па су тако на списку, између осталих, Тунис, Еритреја, Мали, Мароко, Чад, Мозамбик, Нигер, Либија, Судан, Бенин...