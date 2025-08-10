ЧЕКА СЕ ЗЕЛЕНО СВЕТЛО Обавезни војни рок у Србији најављен од септембра, ово су последње информације
Служење обавезног војног рока у Србији првобитно је било најављено за септембар, али за сада нема назнака да ли ће тако и бити. У јавности се полемише и о томе да ли би војни рок требало да важи и за жене.
Према најавама, војни рок у Србији служили би само мушкарци у трајању од 75 дана, 60 дана обуке и 15 дана војних вежби. За жене, као и до сада, остаје могућност добровољног служења, пише Србија данас.
Откада је први пут најављено враћање војног рока, знамо да је војска опремила многе касарне за прихват прве генерације, али још не знамо када би њихова обука могла да почне.
- Од 20. септембра прошле године у ваздуху виси тема, где је та измена закона, где је закон који ће дефинисати приговор савести. Ти документи засад нису у парламенту. Иако у септембру долази прва генерација у касарне, мислим да је премало времена да се проведе правна процедура - каже војни аналитичар Александар Радић.
А та правна процедура подразумевала би усвајање закона о враћању служења војног рока, с обзиром на то да садашња верзија не садржи одредбе које се односе на обавезно служење. Уз то, неопходно је дефинисати и шта са онима који имају приговор савести.
- Наравно да је то једна демократска вредност која мора да се поштује, али она је до 2011. године злоупотребљавана, јер многи момци су нашли начин да раде своје послове, а да прикључују само на папиру да служе држави негде у некој болници, у неком позоришту - каже Радић.
Они са приговором савести раније су ишли на цивилно служење војног рока. Према садашњем плану, они би војску служили без оружја, али у двоструку дужем трајању. За разлику од правне регулативе, са инфраструктуром не би било проблема.
- Што се тиче самих објеката, те инфраструктуре, што се тиче опреме неопходне за војску, то све војска има. Јер кад је укидан војни рок и кад је уопште смањивана војска, када је трансформисана на Војске Србије, онда је постојао један мастер план. То све земље тако зову. Значи не требају нам ови објекти, ми ћемо то да продамо, па ће онда те паре да се врате у буџете, па ћемо онда да подижемо стандард плате, набављамо опреме. Међутим, ни у једној земљи се то није десило - каже Божидар Форца, генерал у пензији.
У многим земљама, укључујући Норвешку и Шведску, војни рок обавезан је за оба пола.
У Израелу је ова обавеза уведена након проглашења независности 1948. године. Међутим, када су жене у питању, војни рок обавезан је само за припаднице јеврејске заједнице и за њих траје две године.