light rain
14°C
28.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЖАС У ЛОЗНИЦИ Аутомобилом ударио четири девојчице на пешачком прелазу ДВЕ СУ ТЕШКО ПОВРЕЂЕНЕ

28.09.2025. 21:13 21:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Новости
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

ЧЕТИРИ девојчице, три узраста 14 и једна 13 година, повређене су вечерас на пешачком прелазу у центру Лознице, у Пашићевој улици.

Док су прелазиле улицу на њих је налетео аутомобил, јављају Новости.

Девојчице су одмах збринуте у овдашњем здравственом центру.

Према првим информацијама, две девојчице су задобиле лакше, а две тешке повреде.

Ниједна није животно угрожена, а у току је детаљна дијагностика, како би се установило потпуно стање.

Како сазнајемо, возач је алкотестиран и није био под дејством алкохола.

 

саобраћајна несрећа лозница
Извор:
Дневник/ Новости
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај