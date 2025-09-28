УЖАС У ЛОЗНИЦИ Аутомобилом ударио четири девојчице на пешачком прелазу ДВЕ СУ ТЕШКО ПОВРЕЂЕНЕ
28.09.2025. 21:13 21:14
ЧЕТИРИ девојчице, три узраста 14 и једна 13 година, повређене су вечерас на пешачком прелазу у центру Лознице, у Пашићевој улици.
Док су прелазиле улицу на њих је налетео аутомобил, јављају Новости.
Девојчице су одмах збринуте у овдашњем здравственом центру.
Према првим информацијама, две девојчице су задобиле лакше, а две тешке повреде.
Ниједна није животно угрожена, а у току је детаљна дијагностика, како би се установило потпуно стање.
Како сазнајемо, возач је алкотестиран и није био под дејством алкохола.