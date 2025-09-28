light rain
ЈЕЗИВ УДЕС КОД ЋУПРИЈЕ: Судар два аутомобила и трактора са неосветљеном приколицом САОБРАЋАЈ УСПОРЕН, СТАЊЕ УЧЕСНИКА НЕПОЗНАТО

28.09.2025. 20:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Тешка саобраћајна незгода догодила се вечерас на путу између Ћуприје и Јагодине.

Сударила су се два путничка возила и трактор који је превозио дрва на неосветљеној приколици.

Још увек није познато у каквом су стању учесници незгоде, а саобраћај на том делу пута је значајно успорен.

Полиција и екипе хитне помоћи су на терену, а возачима се саветује опрез и стрпљење.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

