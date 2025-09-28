СЛАВИМО ТРИ ВЕЛИКА СВЕТИТЕЉА Сутра обавезно УРАДИТЕ ОВО, веровање казује да ће вам се живот преокренути
Српска православна црква 29. септембра обележава сећање на три велика светитеља: преподобног Доротеја, Светог Кипријана и Свету великомученицу Јефимију.
Преподобни Доротеј и његови завети
Доротеј је пореклом из Тиваиде и живот је провео у пустињи близу Александрије. По предању, више од шест деценија подвизавао се у једној пећини, водећи изузетно строг и скроман живот. Дан проводио у раду – сакупљао је камење и зидао келије за пустињаке који нису могли сами себи да обезбеде кров над главом. Храну је узимао оскудно: суви хлеб, мало зелени и воде.Никада није одмарао као остали људи – ноћи је проводио плетући корпе од прућа и тако зарађивао за свој хлеб. Верници верују да је кроз такву скромност и служење другима стекао велику духовну снагу и милост Божију. Његова учења и данас се цитирају, нарочито она која говоре о посту и о милосрђу.
Учења и поруке верницима
Народно предање и црквено сећање преносе његове речи:
"Пост се никада не сме нарушавати средом и петком, јер је то завет Цркве. Ако се пост некада и прекрши, човек треба искрено да се покаје и да више не понавља грешку.
Добро дело не треба ускратити никоме ко га тражи. Како Господ никада не ускраћује човеку оно што му је потребно, тако ни човек не сме затворити срце пред сиромахом. Посебно се верује да ако у животу макар једном одбијете руку која тражи помоћ, немилост може притискати душу док се не покајете и не омекшате срцем."
Обичаји и веровања
Верници овај дан обележавају постом и молитвом. У народној традицији важи веровање да је посебно важно тога дана учинити макар једно добро дело – помоћи сиромашном, нахранити гладног или уделити милостињу. Сматра се да се тако "скида терет са срца" и да милосрђе доноси благослов у кућу.
Они који се придржавају ових обичаја верују да им се кроз годину враћа добро, као и да дом остаје заштићен од несрећа и болести.
(Telegraf.rs)