light rain
14°C
28.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДА ЛИ ЈЕ ЕВРОПА ЗАВИСНА ОД ИНТЕРНЕТА? Сазнајте у којим земљама људи проводе највише времена онлајн ШОКАНТНИ ПОДАЦИ ОТКРИВАЈУ ИСТИНУ!

28.09.2025. 21:03 21:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Мондо
Коментари (0)
2
Фото: Pixabay.com

Скоро трећина Европљана проводи готово непрекидно време на интернету, показује ново глобално истраживање.

Највише онлајн корисника има у Шпанији, Француској и Шведској, док све више европских лидера упозорава на последице прекомерног коришћења екрана, посебно међу младима.

Милиони људи широм света проводе већину свог времена на интернету, показује ново глобално истраживање.

У анкети која је обухватила 24 земље, укључујући 10 европских, у просеку 28 одсто испитаника изјавило је да су "скоро непрекидно" на интернету.

Резултати стижу у тренутку све веће забринутости због зависности од екрана, јер бројна истраживања указују да прекомерно време проведено пред екранима може повећати ризик од емоционалних и проблема у понашању код деце.

Фото: Pixabay

Највећи проценат корисника који су скоро стално онлајн забележен је у Јапану (56 одсто) и Јужној Кореји (49 одсто), док су најниже стопе забележене у Нигерији (13 одсто) и Грчкој (14 одсто), наводи амерички истраживачки центар Pew Research Center, који је спровео анкету почетком ове године.

У Европи, земље које предњаче по времену проведеном на интернету су Шпанија, Велика Британија, Француска, Шведска и Италија.

Иако приступ интернету варира широм континента, више од 90 одсто становника у ових пет земаља има широкопојасни интернет у својим домовима, показују подаци ЕУ и Велике Британије.

С друге стране, Мађарска се издвојила као земља са највише грађана који уопште не користе интернет, чак 12 одсто испитаника рекло је да нису онлајн, што је највише међу европским државама укљученим у истраживање.

Ипак, у глобалном контексту, та бројка није висока.

На пример, у Кенији и Индији чак 33, односно 36 одсто испитаника навело је да не користе интернет редовно.

Pew је такође навео да у свим земљама млађе генерације знатно више користе интернет и друштвене мреже, и да су најчешће онлајн готово непрекидно.

Фото: pixabay.com

Европски доносиоци одлука све више обраћају пажњу на ове трендове.

Председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен у недавном говору истакла је потенцијалне штетне последице друштвених мрежа на младе, упоредивши их са алкохолом и дрогама.

"Као што смо у моје време учили децу да не смеју да пуше, пију или гледају садржај за одрасле до одређене доби, мислим да је време да размислимо о сличним правилима када је реч о друштвеним мрежама", рекла је фон дер Лајен у говору пред Европским парламентом 13. септембра.

Законодавци у више европских земаља већ су предложили различите мере, укључујући регулацију великих технолошких платформи ради стварања безбеднијег дигиталног окружења, као и забране коришћења друштвених мрежа и паметних телефона у школама.

Према извештају УНЕСЦО-а, до краја 2024. године, десетине школских система широм света већ су забраниле употребу мобилних телефона у образовним установама.

 

интернет зависност Европа
Извор:
Дневник/ Мондо
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај