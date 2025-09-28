БИРАЛИШТА У МОЛДАВИЈИ ЗАТВОРЕНА: ЦИК објавио да је гласало 51,9 одсто уписаних бирача
КИШИЊЕВ: Биралишта у Молдавији су затворена у 21.00 часова по локалном времену, а Централна изборна комисија је објавила да је више од 1,59 милиона бирача, односно око 51,9 одсто уписаних бирача, дало свој глас, укључујући 264.000 Молдаваца на бирачким местима у иностранству, која ће остати отворена до 19.00 часова по локалном времену у њиховим земљама.
Аналитичари сматрају да су ови избори од пресудног значаја јер би могли да одреде судбину настојања Молдавије да се придружи Европској унији или поново окрене Русији, преносе агенције.
Молдавци су бирали између 13 политичких странака, три изборна блока и четири независна кандидата у изборној трци за 101 посланичко место у молдавском парламенту.
Да би прешао изборни цензус независном кандидату је потребно два одсто гласова, странци пет одсто гласова, изборном блоку седам одсто, а да би избори били валидни, најмање 33 одсто бирача мора да изађе на биралишта.
Након објављивања прелиминарних резултата, ЦИК ће их сабрати и у року од 24 сата, представити Уставном суду, који ће потврдити резултате и потврдити мандате изабраних посланика.
Након тога, у року од 30 дана, нови парламент се сазива на конститутивну седницу, декретом који издаје председник Републике.
Према последњим анкетама, владајућа проевропска Партија акције и солидарности (ПАС) молдавске председнице Маје Санду, могла би да изгуби већину и да буде принуђена да тражи коалиционе партнере.
Опозиционе снаге, попут проруског Патриотског блока и номинално проевропског савеза Алтернатива, покушавају да придобију бираче незадовољне високим ценама, спорим реформама и скептицизмом према приближавању Европи.
Прелиминарни резултати очекују се касније вечерас.