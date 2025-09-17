Свечано обележен Дан Сектора МУП-а за ванредне ситуације МАЦУТ ОДРЖАО ГОВОР, ДАЧИЋ ПРИМИО ОРДЕН
У Лапову је данас свечано обележен Дан Сектора МУП-а за ванредне ситуације, а премијер проф. др Ђуро Мацут је поручио да ће тај сектор имати сву могућу помоћ Владе Србије у даљем опремању и да су њени припадници хероји мирнодопског периода.
На свечаности у Дому културе у Лапову, Мацут је честитајући припадницима Сектора њихов дан, рекао да су људи који заслужују свако поштовање свих грађана и да се нада се да то сви јако добро разумеју.
"Та нека интимна одважност људи, која је у вашим делима и вашим срцима, треба да представља основни мотив за све наше грађане да се тако понашају и да превазилазе све сукобе и нетрпељивости", поручио је Мацут.
Нагласио је да су људи изузетно захвални Сектору за ванредне ситуације.
"Ја се искрено надам да херојска дела која чине припадници Сектора за ванредне ситуације завређују сваку пажњу. Ми јако ценимо ваш допринос и надамо се да ћемо и даље наставити са опремањем које је неопходно и потебно за очување овако високог нивоа спремности", рекао је Мацут.
Додао је да је рад Сектора за ванредне ситуације веома битан за живот људи и опстанак Србије.
"Ја се надам да ће ваши херојски подухвати и прича о ванредној ситуацији која мора да се савлада бити пример свима. Желим вам снаге да истрајете у ономе што траје већ 16 година и што ће, надам се, трајати још пуно пута по 16 година", закључио је Мацут.
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић рекао је да је од оснивања сектора 2009. године забележено више од пола милиона интервенција и скоро 33.000 спашених живота.
"То није само статистика, то је нечији живот, то је посвећеност, то је знање", рекао је Дачић на свечаности.
Он је оценио да је то служба части и да су припадници сектора хероји.
"Само ове године било је више од 30.000 интервенција, од чега 25.000 пожара", рекао је Дачић.
Он је поручио да ће МУП и у наредном периоду учинити све што може да припадницима сектора обезбеди што боље услове за рад, опрему, возила да би били што ефикаснији.
"Ви сте симбол стручности, солидарности, одважности и храбрости. Држава вам је захвална, а народ вас поштује. Узор сте другим институцијама", рекао је Дачић.
Дачић је пренео поруку председника Александра Вучића да ће он и влада дати максималну подршку и помоћи да се сектор још боље организује и унапређује.
"И када је реч о техничком унапређењу, куповини нових возила, модернизацији сектора, повећању броја припадника. Све је то наш приоритет и имамо подршку највишег руководства", навео је Дачић.
Помоћник министра и начелник Сектора за ванредне ситуације Лука Чаушић изјавио је да данас славе храброст, хуманост, солидарност, љубав према својој земљи, као и преданост послу.
"Ми смо ушли у 16 година нашег постојања као служба са високим поверењем грађана", рекао је Чушић. Он је навео да је истраживање које је спроведено у децембру 2024. године показало да је 66 одсто грађана дало изјаву да је задовољно или врло задовољно радом сектора што је повећање од три одсто у односу на исти период прошле године.
Како је истакао, поносан је на то јер због грађана сектор и постоји.
"Поносни смо на Орден који смо примил од председника и тај орден припада свим припадницима сектора за ванредне ситуације. Ове године сектор је интеврнисао 31.014 пута, ове године је била захтева пожарна сезона", рекао је Чаушић.
Помоћник министра је златне значке и плакете појединцима у сектору, а специјални поклон намењен председнику Србије Александру Вучићу преузео је његов изасланик Милорад Вељовић.