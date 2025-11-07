СВЕТИ МАРКИЈАН И МАРТИРИЈЕ Свештени мученици који су веру одбранили до смрти
Српска православна црква данас празнује Свете мученике Маркијана и Мартирија.
Ови светитељи били су свештеници у време цара Констанција. По смрти великог цара Константина јерес Аријева, која је дотле била пригушена, опет је оживела и почела узимати маха. Па и сам цар Констанције нагињао је тој јереси. На двору царевом била су два утицајна великаша, Јевсевије и Филип, обојица ватрени Аријанци. Њиховим утицајем био је патријарх Павле збачен с престола и протеран у Јерменију, где су га Аријанци удавили. Престо патријарха заузео је злочестиви Македоније.
У то време, када је православље водило две љуте борбе, против незнабожаца и против јеретика, Маркијан и Мартирије, заложили су се свом снагом и одлучношћу за православље. Маркијан је био читач, а Мартирије ипођакон при саборној цркви и под патријархом Павлом били су патријархови нотари (писари). Аријанци су покушали најпре да их потплате, али када су ови свети мужеви то одбили с презрењем, они су их на смрт осудили. Када су их извели на губилиште, они су уздигли руке и помолили се Богу благодарећи му за мученичку кончину живота свога: "Господе, радујемо се што оваквом смрћу излазимо из овога живота. Удостој нас, бити причасницима живота вечнога, Ти животе наш!“.
Тада подклонише главе свете под мач и били су посечени, 355. године. На њиховим чудотворним моштима доцније подигао је цркву у њихово име Свети Јован Златоуст.
Тропар (глас 4):
Мученици Твоји Господе, у страдању своме су примили непропадљиви венац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље победише, а разорише и немоћну дрскост демона: Њиховим молитвама спаси душе наше.