ЈЕДАН МРТАВ, ДРУГИ ТЕШКО РАЊЕН После пуцњаве у ресторану полиција у потрази за осумњиченим

07.11.2025. 06:59
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Pixabay.com

У четвртак увече у бечком округу Отакринг, догодила се пуцњава у турском ресторану.

Два мушкарца чеченског порекла су погођена, један је преминуо на лицу места, док је други тешко повређен. 

Полиција је покренула опсежну потрагу за осумњиченим. Полиција врши увиђај и поставила шатор испред ресторана, а подручје је одмах ограђено.

Како је портпарол полиције Маркус Дитрих изјавио, још увек није познато колико је хитаца испаљено, нити шта је био мотив злочина.

Према информацијама из турске заједнице, осумњичени за пуцњаву је држављанин Србије. Полиција је тренутно у потрази за њим и верује се да је идентитет починиоца познат. 

Међутим, детаљи о мотивима и околностима инцидента још увек нису откривени, преноси ое24.ат.

(k1info.rs)

ресторан убиство пуцњава
Вести Регион
