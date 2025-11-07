ЈЕДАН МРТАВ, ДРУГИ ТЕШКО РАЊЕН После пуцњаве у ресторану полиција у потрази за осумњиченим
У четвртак увече у бечком округу Отакринг, догодила се пуцњава у турском ресторану.
Два мушкарца чеченског порекла су погођена, један је преминуо на лицу места, док је други тешко повређен.
Полиција је покренула опсежну потрагу за осумњиченим. Полиција врши увиђај и поставила шатор испред ресторана, а подручје је одмах ограђено.
#INFOAKTUELL
Derzeit läuft ein größerer Einsatz in Wien 16., Payergasse.
Vermeiden Sie den Aufenthalt in diesem Bereich.
Wir halten Euch am Laufenden. #w0611
— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 6, 2025
Како је портпарол полиције Маркус Дитрих изјавио, још увек није познато колико је хитаца испаљено, нити шта је био мотив злочина.
Према информацијама из турске заједнице, осумњичени за пуцњаву је држављанин Србије. Полиција је тренутно у потрази за њим и верује се да је идентитет починиоца познат.
Међутим, детаљи о мотивима и околностима инцидента још увек нису откривени, преноси ое24.ат.