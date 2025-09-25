ТАКСИ У ЧАЧКУ СКУПЉИ ОД 1. НОВЕМБРА Број возила се смањује са 350 на 300
ЧАЧАК: Услуге такси превоза на територији града Чачка поскупеће од 1. новембра, а нови јединствени ценовник предвиђа да старт кошта 170 динара.
Цена вожње по километру у првој зони биће 80 динара, а 85 динара у другој зони, која важи сваког дана од 22 до 6 сати ујутру, недељом и државним празницима, а чекање по минуту 13,3 динара.
- Ових цена морају придржавати сви придржавати. Подсетићу да у Чачку има седам такси удружења и сви су прихватили ову одлуку, рекао је заменик градоначелника Владан Милић.
Он додаје да је уз сагласност свих такси превозника донета одлука да се број такси возила са 350 смањи на 300.
- То ће се радити сукцесивно, односно неће се сада укидати такси дозволе, већ ће се број смањивати како таксисти буду одлазили у пензију. Неће се издавати нове дозволе док се не дође до броја од 300. Иначе, по норми, Чачак који има 106.000 становника предвиђено је да има мање од 300 такси возила, али договорено је да их буде 300, казао је Владан Милић.