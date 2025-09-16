scattered clouds
21°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТЕМПЕРАТУРА ДРАСТИЧНО ПАДА Хладни фронт са запада пристиже у Србију, Војводина прва на удару ОЛУЈНИ ВЕТРОВИ ТОКОМ НОЋИ

16.09.2025. 18:32 18:50
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Овог послеподнева хладни фронт стигао је до севера Војводине и температура је уз јак северозападни ветар опала на 20 степени, док је у остатку Србије испреед хладног фронта и даље веома топло, уз температуре на југу и југоистоку земље и до 32°C, а у Београду је 28 степени.

На северу Србије долази до повећања облачности, а у осталим пределима и даље је ведро.

До краја дана хладни фронт наставиће пут преко Војводине даље према централној Србији и прећи ће преко Београда. 

При продору хладног фронта јужни ветар биће у скретању на веома јак северозападни, на ударе пролазно и олујни.  

Током вечери и ноћи хладни фронт ће уз веома јак, на ударе и олујни северозападни ветар условити и осетнији пад температуре ваздуха и за више од 10 степени. 

p
Фото: Windy.com

Током вечери у северозападним, а током ноћи и у осталим пределима Србије јаче наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином.

Понегде се очекују и грмљавинске олује и непогоде. 

Пре подне ће дувати југоисточни ветар, у кошавском подручју јак. Средином дана и после подне ветар у скретању на северозападни, при продору хладног фронта пролазно и са олујним ударима. Очекује се и јаче захлађење. 

У среду осетно хладније, пре подне са кишом, после подне разведраванаје. 

Дуваће веома јак северозападни ветар. 

f
Фото: Zoom.earth

Максимална температура биће од 20 до 25, у Београду до 22°C. 

Од четвртка стабилизација времена, уз врло хладна јутра, а током дана и топлије, уз повратак лета. 

Већ за викенд температура до 30 степени, а почетком следеће седмице биће и тропски топло. 

(Telegraf.rs)

 

Метео хладни талас Олујни ветар пад температуре
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај