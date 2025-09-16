ТЕМПЕРАТУРА ДРАСТИЧНО ПАДА Хладни фронт са запада пристиже у Србију, Војводина прва на удару ОЛУЈНИ ВЕТРОВИ ТОКОМ НОЋИ
Овог послеподнева хладни фронт стигао је до севера Војводине и температура је уз јак северозападни ветар опала на 20 степени, док је у остатку Србије испреед хладног фронта и даље веома топло, уз температуре на југу и југоистоку земље и до 32°C, а у Београду је 28 степени.
На северу Србије долази до повећања облачности, а у осталим пределима и даље је ведро.
До краја дана хладни фронт наставиће пут преко Војводине даље према централној Србији и прећи ће преко Београда.
При продору хладног фронта јужни ветар биће у скретању на веома јак северозападни, на ударе пролазно и олујни.
Током вечери и ноћи хладни фронт ће уз веома јак, на ударе и олујни северозападни ветар условити и осетнији пад температуре ваздуха и за више од 10 степени.
Током вечери у северозападним, а током ноћи и у осталим пределима Србије јаче наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином.
Понегде се очекују и грмљавинске олује и непогоде.
Пре подне ће дувати југоисточни ветар, у кошавском подручју јак. Средином дана и после подне ветар у скретању на северозападни, при продору хладног фронта пролазно и са олујним ударима. Очекује се и јаче захлађење.
У среду осетно хладније, пре подне са кишом, после подне разведраванаје.
Дуваће веома јак северозападни ветар.
Максимална температура биће од 20 до 25, у Београду до 22°C.
Од четвртка стабилизација времена, уз врло хладна јутра, а током дана и топлије, уз повратак лета.
Већ за викенд температура до 30 степени, а почетком следеће седмице биће и тропски топло.
(Telegraf.rs)