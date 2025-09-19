Ново срце није стигло ТЕОДОРА (17) ИЗГУБИЛА БИТКУ Живот младе девојке угасио се док је цела Србија навијала за њу
Теодора Ристовић (17) која је на апаратима одељења интензивне неге у Клиничком центру Србије данима чекала ново срце које би јој продужило живот, преминула је синоћ, потврдила је њена мајка Данијела за Телеграф.рс.
Према прогнозама лекара, имала је само осам дана да добије ново срце, нажалост, то се није догодило, о чему је и Дневник писао.
- Моје дете је синоћ умрло. Радили су јој неки захват, пробали су са неким механичким срцем, али није издржало. Умрло ми је дете - потврдила је мајка плачући.
Цела Србија се дигла на ноге након страшних вести да се ова лепа девојка налази на апаратима и да јој је хитно потребно ново срце које би наставило да куца за овај млади живот, који је прерано угашен.
Подсетимо, све почело готово потпуно безазлено, тј. "обичном температуром", испоставило се да то уопште није била само "обична температура", а живот ове девојке променио се у само неколико дана.
- Била је здрава до прошле јесени. У октобру је добила најобичнију температуру, вирус. Одвела сам је код лекара, а температура је порасла на 40. Скидала сам јој температуру, али се она упорно враћала на 39, 40. Када сам видела да ништа не помаже, одвела сам је на своју иницијативу у лабораторију. ЦРП јој је био скоро 300, а сви знамо да је дозвољено до пет. Настала је борба за живот, прави торнадо у организму. Кренула је сепса, бубрези су били прикачени на дијализу, спасавали су јој јетру, плућа, срце, све. Неизмерно се захваљујем тиму лекара који су јој је тада спасили живот, била је јако критична - испричала Теодорина мајка Данијела пре само три дана.
Већ тада ситуација је била алармантна, али наде су постојале. Након што је преживела сепсу, остао је миокардитис, али након годину дана борбе дошла је коначна поражавајућа дијагноза - дилатативна кардиомиопатија, која је неизлечива. Једина нада да Тедора преживи било је ново срце, које нажалост, није стигло.