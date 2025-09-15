ТЕОДОРИ (17) ХИТНО ПОТРЕБНО НОВО СРЦЕ Време истиче, у питању су дани РОДИТЕЉИ СЕ НАДАЈУ ДА ЋЕ СЕ ПОЈАВИТИ ДОНОР
Теодора Ристовић (17) била је сасвим обична девојчица чије је безбрижно детињство прекинула висока температура.
Заправо, нико није ни слутио да се иза темпертуре, која се спушта парацетамолима, крије неизлечива болест. Теодора болује од дилапативне кардио-миопатије и потребно јој је ново срце, а све о тешкој борби за живот за К1инфо говорила је њена мајка Данијела Ристовић.
- Она је била здрава девојчица, све је функционисало како треба, али је добила је високу температуру. Отишле смо у Дом здравља, а докторка опште праксе нам је рекла да идемо кући и да узмемо тантум верде. Међутим, нисам могла да јој скинем температуру, па смо урадили лабораторију. Детету је ЦРП био 300, а дозвољено је 5. Хитно смо одвели дете у Олгу Дедијер болницу, а у току ноћи је била пребачена у Универзитетску дечју клинику Тиршова, код кардиолога професора Парезановића, коме се заиста захваљујем до неба на посвећености и пожртвованости. И не само њему, него читавој екипи - каже Данијела.
Према њеним речима, Теодора је прво пребачена на интензивну негу где су се борили за њен живот.
- Дете је добило сепсу, стављена је на дијализу бубрега, заправо спашавали су јој органе. Међутим, када су је колико толико довели у ред, одрадили су све анализе, од плазме, березе и све комплетно у организму. Пребачена је на одељење полуинтензивне неге и од тада се лечи код професора Паризановића, на кардиологији у Тиршовој. Установили су да Теодора болује од дилапативне кардио-миопатије, која је неизлечива болест. Њој је потребно ново срце нулта позитивне крве групе - каже Данијела.
Теодорино стање се веома погоршало и пребацили су је Другу хирушку клинику, у Клинички центар у Београду на одељење трансплатације како би је припремили за ново срце, јер другог решења нема.
- Проблем је што је мало донора, што срце мора да буде нултапозитивно и по габаритима би требало да се слаже, не може сад неко велико срце у мали грудни кош, или обрнуто, значи мора да буде компатибилно. Међутим, дошло је до погошања њене срчане инсуфијенције, то је кренуло све низбрдо, јетра, бубрази, плућа, али буквално све. Она се тренутно налази још увек тамо, на интензивној нези, код професора Светозара Путника и докторке Несторовић Емилије. Хвала и њима на пожртвованости - каже Данијела.
Теодори је хитно потребно ново срце
Теодори има уграђен песмејкер, али је у току ноћи њено срце стало. Лекари су је реанимирали, први пут је то 45 минута трајало, па други пут исто 45 минута, то је било нешто пред зору, тако да је она сада на респиратору у јако тешком стању, каже мајка.
- Сада чекамо срце, јако је хитно. Уграђен јој је апарат који траје 8 дана. У року од 8 дана, ако га не замени или ако не добије ново срце, моје дете ће умрети. Она има само 17 година - каже Данијела и додала:
- Пумпу јој нису уграђивали, срце јој је читаво, али је у јако лошем стању и не може да се угради механичка пумпа која би радила уместо срца. Тако да ја молим све људе добре воље. Заправо ја желим да подигнем свест људима и да схвате колико је важно донирати органе. Знам да је јако тешко када неко изгуби неког свог, али од једног човека може се спасити више живота. Зашто то нешто не би куцало у некоме, или бубрег радио да неко не буде на дијализији, или слезина, или панкреас, било шта, било који орган. Зар није то боље него да иструли у земљи - каже она.
Данијела је мајка која жели да подигне свест о томе колико је важно донирање органа.
Донори су тихи хероји нашег друштва. Једна донација може спасити више живота, што је најважније, вратити наду породица