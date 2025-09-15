clear sky
У Народном позоришту у Београду

Почела свечаност поводом ДАНА СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА И ЈУБИЛЕЈА НЕВЕСИЊСКЕ ПУШКЕ Говоре премијер Мацут и патријарх српски Порфирије

15.09.2025. 19:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
србија
Фото: Printscreen/Tanjug

БЕОГРАД: У Народном позоришту у Београду почела је манифестација поводом обележавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе и јубилеја 150 година од "Невесињске пушке", симбола пркоса и слободе српског народа, а свечаности присуствују премијери Србије и Републике Српске, проф. др Ђуро Мацут и Саво Минић, као и патријарх српски Порфирије.

На манифестацију која је отворена у 19 сати пристигао је велики број гостију, међу којима су и чланови Владе Србије, министар унутрашњих послова Ивица Дачић, министар културе Никола Селаковић, министар правде Ненад Вујић, министарка привреде Адријана Месаровић и министар омладине и спорта Зоран Гајић и други.
 

Међу гостима из Републике Српске је и председник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
 

Свечаност је почела интонирањем химни Србије и Републике Српске, "Боже правде" и "Моја република".
 

Након говора патријарха Порфирија и премијера Мацута и Минића, биће уприличен музичко-сценски програм, који излази из концепта досадашњих драмских програма, а током којег ће у сценској форми бити приказана поема "Невесињска пушка".
 

Учесници музичко-сценског програма су Ансамбл народних игара и песама Косова и Метохије "Венац" и ансамбл народних игара и песама Србије "Коло".
 

Свечана академија поводом обележавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе и јубилеја 150 година од устанка "Невесињска пушка" реализује се под покровитељством председника Републике Србије Александра Вучића и председника Републике Српске Милорада Додика.
 

Поводом 15. септембра 1918. године, када је српска војска пробила Солунски фронт, у наредних седам дана биће одржан велики број манифестација, парламентарни форум, као и заједничка седница Влада Српске и Србије у Београду, а обележавање се завршава 20. септембра војном парадом "Снага јединства" испред Палате "Србија" у Београду.
 

Овогодишња централна прослава одржана је данас у Гаџином Хану, на иницијативу министарке за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Милице Ђурђевић Стаменковски, зато што је један од најпознатијих бораца са Солунског фронта Драгутин Матић из тог места.
 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „НОВИ САД” ОБЕЛЕЖИО ДРЖАВНИ ПРАЗНИК Дан српског јединства, слободе и националне заставе у свих 10 студентских домова широм Војводине
студентски центар

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „НОВИ САД” ОБЕЛЕЖИО ДРЖАВНИ ПРАЗНИК Дан српског јединства, слободе и националне заставе у свих 10 студентских домова широм Војводине

15.09.2025. 15:23
