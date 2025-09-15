У Народном позоришту у Београду
Почела свечаност поводом ДАНА СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА И ЈУБИЛЕЈА НЕВЕСИЊСКЕ ПУШКЕ Говоре премијер Мацут и патријарх српски Порфирије
БЕОГРАД: У Народном позоришту у Београду почела је манифестација поводом обележавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе и јубилеја 150 година од "Невесињске пушке", симбола пркоса и слободе српског народа, а свечаности присуствују премијери Србије и Републике Српске, проф. др Ђуро Мацут и Саво Минић, као и патријарх српски Порфирије.
На манифестацију која је отворена у 19 сати пристигао је велики број гостију, међу којима су и чланови Владе Србије, министар унутрашњих послова Ивица Дачић, министар културе Никола Селаковић, министар правде Ненад Вујић, министарка привреде Адријана Месаровић и министар омладине и спорта Зоран Гајић и други.
Међу гостима из Републике Српске је и председник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Свечаност је почела интонирањем химни Србије и Републике Српске, "Боже правде" и "Моја република".
Након говора патријарха Порфирија и премијера Мацута и Минића, биће уприличен музичко-сценски програм, који излази из концепта досадашњих драмских програма, а током којег ће у сценској форми бити приказана поема "Невесињска пушка".
Учесници музичко-сценског програма су Ансамбл народних игара и песама Косова и Метохије "Венац" и ансамбл народних игара и песама Србије "Коло".
Свечана академија поводом обележавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе и јубилеја 150 година од устанка "Невесињска пушка" реализује се под покровитељством председника Републике Србије Александра Вучића и председника Републике Српске Милорада Додика.
Поводом 15. септембра 1918. године, када је српска војска пробила Солунски фронт, у наредних седам дана биће одржан велики број манифестација, парламентарни форум, као и заједничка седница Влада Српске и Србије у Београду, а обележавање се завршава 20. септембра војном парадом "Снага јединства" испред Палате "Србија" у Београду.
Овогодишња централна прослава одржана је данас у Гаџином Хану, на иницијативу министарке за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Милице Ђурђевић Стаменковски, зато што је један од најпознатијих бораца са Солунског фронта Драгутин Матић из тог места.