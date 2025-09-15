Поново се затресла Камчатка! ЈАК ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО РУСИЈУ
15.09.2025. 19:54 19:59
Земљотрес магнитуде 5.8 степени Рихтера забележен је у понедељак, 15. септембра 2025. године у 18.34 часова, на подручју Русије.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је близу источне обале Камчатке.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
Подсетимо, недавно је серија јачих земљотреса погодила ово острво.
Камчатка је полуострво које се налази на далеком истоку Русије, између Охотског мора на западу и Беринговог мора и Тихог океана на истоку.
То је део руског Далеког истока и административно припада Камчатском крају.
Камчатка има више од 300 вулкана, од којих је више од 30 активних, пише Телеграф.