Поново се затресла Камчатка! ЈАК ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО РУСИЈУ

15.09.2025. 19:54 19:59
Дневник
Телеграф
русија
Фото: Printscreen/Facebook/Future Russia

Земљотрес магнитуде 5.8 степени Рихтера забележен је у понедељак, 15. септембра 2025. године у 18.34 часова, на подручју Русије.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је близу источне обале Камчатке.

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
Подсетимо, недавно је серија јачих земљотреса погодила ово острво.

Камчатка је полуострво које се налази на далеком истоку Русије, између Охотског мора на западу и Беринговог мора и Тихог океана на истоку.

То је део руског Далеког истока и административно припада Камчатском крају.

Камчатка има више од 300 вулкана, од којих је више од 30 активних, пише Телеграф.
 

земљотрес Русија камчатка
Телеграф
Дневник
