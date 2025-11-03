overcast clouds
ЗБОГ ЗЛОЧИНА У НОВОСАДСКОМ АДАМОВИЋЕВОМ НАСЕЉУ ОКРИВЉЕНИ ОД ХАПШЕЊА У ПРИТВОРУ Наставак суђења за убиство у напуштеној кући 2. децембра

03.11.2025. 07:54
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
суђење
Фото: Дневник.рс / Д. Николић

Суђење за убиство Н. Н. (38), које се догодило у напуштеној кући, у Улици Руђера Бошковића у новосадском Адамовићевом насељу, а за које се терти Богољуб Фрич (49), како „Дневник” сазнаје, биће настављено 2. децембра.

Овај поступак се води у новосадском Вишем суду због злочина који се догодио након сукоба двојице мушкараца. Истог дана, окривљени је дошао у полицијску станицу у Улици Павла Папа у Новом Саду и рекао да је избо човека. Полиција је одмах потом отишла на лице места, где је затекла беживотно тело несрећног тридесетосмогодишњака, а код Богољуба Фрича је пронађен нож са траговима крви. Према незваничним сазнањима, постоји очевидац који је у тренутку критичног догађаја био са жртвом и осумњиченим.

суђење
Фото: Дневник.рс / Д. Николић

Богољуб Фрич се терети да је извршио кривично дело тешко убиство, за које је запрећена казна затвора од најмање 10 година или доживотни затвор

Како је тада саопштило новосадско Више јавно тужилаштво, наредбом о спровођењу истраге, осумњиченом се ставља на терет да је 20. новембра 2023. године у Новом Сад, у  напуштеном објекту у Улици Руђера Бошковића бб, лишио живота оштећеног Н. Н. из Новог Сада, на начин што му је ножем задао 31 убодну рану у пределу грудног коша, леђа и десне бутине, од којих је оштећени преминуо на лицу места.

суђење
Фото: Дневник.рс / Д. Николић

Након хапшења, Фричу је одређено задржавање, а потом је саслушан у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, након чега му је одређен притвор, који му је последњи пут продужен и може да траје до 30. новембра. 

Богољуб Фрич се терети да је извршио кривично дело тешко убиство, за које је запрећена казна затвора од најмање 10 година или доживотни затвор.

