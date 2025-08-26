ОКРИВЉЕНИ ЗА ЗЛОЧИН У НОВОСАДСКОМ АДАМОВИЋЕВОМ НАСЕЉУ И ДАЉЕ У ПРИТВОРУ Суђење за убиство у напуштеној кући 3. септембра
Богољуб Фрич (49), који се терети за убиство Н. Н. (38) из Новог Сада, на суђење 3. септембра биће доведен из Окружног затвора на Клиси јер му је притвор поново продужен и може да траје до 1. октобра, сазнаје „Дневник”.
Овај поступак се води у новосадском Вишем суду због злочина који се догодио након сукоба двојице мушкараца 20. новембра 2023. године у напуштеној кући у Улици Руђера Бошковића на новосадском Адамовићевом насељу. Истог дана окривљени је дошао у полицијску станицу у Улици Павла Папа у Новом Саду и рекао да је избо човека. Полиција је одмах потом отишла на лице места, где је затекла беживотно тело тридесетосмогодишњака, а код Богољуба Фрича је пронађен нож са траговима крви. Према незваничним сазнањима, постоји очевидац који је у тренутку критичног догађаја био са жртвом и осумњиченим.
Желео да се обрати мајци убијеног
Окривљени Богољуб Фрич је на последњем главном претресу желео да се обрати мајци покојног Н. Н., али је она рекла да не треба да јој се обраћа јер је њен син два метра испод земље. Она је потом заплакала и по одобрењу председнице већа Сање Берак напустила судницу. Иначе, на последњем рочишту се нису појавили сведок и законска заступница сина сада покојног оштећеног.
Како је тада саопштило новосадско Више јавно тужилаштво, наредбом о спровођењу истраге осумњиченом се ставља на терет да је 20. новембра 2023. године у Новом Сад, у напуштеном објекту у Улици Руђера Бошковића бб, лишио живота оштећеног Н. Н. из Новог Сада, на начин што му је ножем задао 31 убодну рану у пределу грудног коша, леђа и десне бутине, од којих је оштећени преминуо на лицу места.
Богољуб Фрич се терети да је извршио кривично дело тешко убиство, за које је запрећена казна затвора од најмање 10 година или доживотни затвор.