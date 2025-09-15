„Наша је људска обавеза да слободу сачувамо“ ПРЕМИЈЕР МАЦУТ ПОРУЧИО: Снага српског народа почива на ЈЕДИНСТВУ и идеји СЛОБОДНЕ српске државе
БЕОГРАД: Премијер Србије проф. др Ђуро Мацут поручио је вечерас, на обележавању Дана српског јединства, слободе и националне заставе и јубилеја 150 година од "Невесињске пушке" у Београду, да снага српског народа увек мора да почива на јединству и слози, као и на јасном циљу и идеалу коме се мора стремити, а то је, како је истакао, слободна и суверена српска држава.
Око њеног опстанка и одбране нема преговора. То је завет предака и наша људска обавеза да ту слободу одбранимо и сачувамо, рекао је Мацут на свечаности која се одржава у Народном позоришту у Београду, у присуству великог броја званица међу којима су и представници Владе Србије и Републике Српске.
Истакао је да је историја показала да свако онај ко у иностранству тражи савезнике за интервенисање у унутрашња питања земље, не жели Србији добро.
Србија је држава, стара, народна, демократска и снажна и своје послове ће свршавати у својој земљи, демократски и институционално. Браћо и сестре, нека никада више пуцањ оружја не буде тај глас који нас буди и позива на одбрану идентитета и достојанства. Нека нас у будућности у којој нам је мир потребнији него икада раније, на то подсећају и опомињу управо звуци игре, музике и песме којима се вечерас сећамо наших предака, њихове борбе и њихове свете жртве за нашу слободу и за нашу Србију, поручио је премијер Србије.
Додао је да српски народ мора да буде посвећен уједињењу, одбрани и јачању државе.
Наш рад мора бити посвећен уједињењу, одбрани и јачању државе. Наши снови морају бити оно што су наши преци сањали, а вера чврста као онима који су својим грудима отворили врата отаџбине тог славног 15. септембра 1918. године, нагласио је Мацут.
Поводом 15. септембра 1918. године, када је српска војска пробила Солунски фронт, у наредних седам дана биће одржан велики број манифестација, парламентарни форум, као и заједничка седница Влада Српске и Србије у Београду, а обележавање се завршава 20. септембра војном парадом "Снага јединства" испред Палате "Србија" у Београду.
Овогодишња централна прослава одржана је данас у Гаџином Хану, на иницијативу министарке за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Милице Ђурђевић Стаменковски, зато што је један од најпознатијих бораца са Солунског фронта Драгутин Матић из тог места.
Невесињска пушка је назив за први сукоб између Срба и Турака у Херцеговачком устанку (1875 - 1878), који је почео 9. јула 1875. године.
По овој првој устаничкој победи цео устанак у Херцеговини назива се Невесињска пушка.