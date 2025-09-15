clear sky
21°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

К1 инфо: МИНИСТАР ХИТНО ПРИМЉЕН У БОЛНИЦУ У СОЛУНУ Позлило Ђорђу Милићевићу, осетио јаке болове

15.09.2025. 19:56 20:09
Пише:
Дневник
Извор:
К1
Коментари (0)
министар
Фото: youtube printscreen/Pink.rs

Министар у Влади Србије задужен за дијаспору Ђорђе Милићевић вечерас је ургентно примљен у болницу у Солуну!

Како сазнаје портал k1info.rs, Милићевић је стигао у овај град где је требало у просторијама Генералног конзулата Републике Србије да отвори свечаност поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Међутим, два сата пре овог догађаја министар је осетио јаке болове, а како сазнајемо стање је било толико драматично да је возилом хитне помоћи одмах пребачен у солунску болницу.

У току су прегледи и медицинске претраге, очекујемо да ускоро добијемо више информација о стању министра.

 

Како подсећа К1 инфо, Милићевић је већ имао неколико операција као последицу тешке саобраћајне несреће коју је само чудом преживео. Од тада, иако озбиљно здравствено угрожен, свакодневно је обављао дужност.

министар Болови солун
Извор:
К1
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) ШОК НА УС ОПЕНУ Јелени Докић позлило, брзо је одвезли у болницу! Долази до најгорег- мораће на операцију!
jelena dokić

(ФОТО) ШОК НА УС ОПЕНУ Јелени Докић позлило, брзо је одвезли у болницу! Долази до најгорег- мораће на операцију!

29.08.2025. 08:25 08:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај