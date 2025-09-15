К1 инфо: МИНИСТАР ХИТНО ПРИМЉЕН У БОЛНИЦУ У СОЛУНУ Позлило Ђорђу Милићевићу, осетио јаке болове
Министар у Влади Србије задужен за дијаспору Ђорђе Милићевић вечерас је ургентно примљен у болницу у Солуну!
Како сазнаје портал k1info.rs, Милићевић је стигао у овај град где је требало у просторијама Генералног конзулата Републике Србије да отвори свечаност поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
Међутим, два сата пре овог догађаја министар је осетио јаке болове, а како сазнајемо стање је било толико драматично да је возилом хитне помоћи одмах пребачен у солунску болницу.
У току су прегледи и медицинске претраге, очекујемо да ускоро добијемо више информација о стању министра.
Како подсећа К1 инфо, Милићевић је већ имао неколико операција као последицу тешке саобраћајне несреће коју је само чудом преживео. Од тада, иако озбиљно здравствено угрожен, свакодневно је обављао дужност.