Нови Сад
ТЕРЕТЊАЦИ ЗА ИЗЛАЗ ЧЕКАЈУ НАЈДУЖЕ ПЕТ САТИ Без задржавања на путничким терминалима на граничним прелазима

23.09.2025. 18:35 18:37
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Управа царина

Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 17.15 часова, нема задржавања на путничким терминалима наших граничних прелаза, док теретна возила за излаз чекају од 90 до 300 минута, а најдуже на Сремској Рачи.

На граничном прелазу Батровци и Шид, на излазу, теретна возила се задржавају 180 минута, на Сремској Рачи 300 минута, на Бездану и Келебији 120 минута, а на Градини 90 минута, саопштио је Ауто-мото савез Србије (AMSS).

На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.

 

Вести Друштво
