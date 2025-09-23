ТЕРЕТЊАЦИ ЗА ИЗЛАЗ ЧЕКАЈУ НАЈДУЖЕ ПЕТ САТИ Без задржавања на путничким терминалима на граничним прелазима
23.09.2025. 18:35 18:37
Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 17.15 часова, нема задржавања на путничким терминалима наших граничних прелаза, док теретна возила за излаз чекају од 90 до 300 минута, а најдуже на Сремској Рачи.
На граничном прелазу Батровци и Шид, на излазу, теретна возила се задржавају 180 минута, на Сремској Рачи 300 минута, на Бездану и Келебији 120 минута, а на Градини 90 минута, саопштио је Ауто-мото савез Србије (AMSS).
На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.