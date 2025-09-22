И ТО СЕ ДЕШАВА Блокиран рачун Прекршајног суда у Пријепољу
22.09.2025. 16:21 16:25
ПРИЈЕПОЉЕ: Према подацима Народне банке Србије, жирорачун Прекршајног суда у Пријепољу налази се у непрекидној блокади већ 159 дана, а износ блокаде тренутно износи скоро 12,7 милиона динара.
Ово, међутим, није прва блокада рачуна ове установе током ове године.
- Када се саберу сви дани у којима је рачун био блокиран од почетка године, долази се до забрињавајуће цифре од 259 дана у блокади - каже за РИНУ извор упознат са случајем.
На сајту Народне банке Србије није наведено по ком основу је дошло до блокаде, нити како суд успева да функционише у оваквим околностима.