clear sky
30°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

И ТО СЕ ДЕШАВА Блокиран рачун Прекршајног суда у Пријепољу

22.09.2025. 16:21 16:25
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
суд
Фото: Рина, илустрација

ПРИЈЕПОЉЕ: Према подацима Народне банке Србије, жирорачун Прекршајног суда у Пријепољу налази се у непрекидној блокади већ 159 дана, а износ блокаде тренутно износи скоро 12,7 милиона динара.

Ово, међутим, није прва блокада рачуна ове установе током ове године.

- Када се саберу сви дани у којима је рачун био блокиран од почетка године, долази се до забрињавајуће цифре од 259 дана у блокади - каже за РИНУ извор упознат са случајем.

На сајту Народне банке Србије није наведено по ком основу је дошло до блокаде, нити како суд успева да функционише у оваквим околностима.

прекршајни суд блокада рачуна пријепоље
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Блокиран рачун има 56.000 фирми, стиже нови закон

Блокиран рачун има 56.000 фирми, стиже нови закон

13.09.2015. 17:00 13:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај